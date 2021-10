Paysandu encara o Botafogo diante da Fiel na Curuzu

É hoje que a Fiel volta ao estádio da Curuzu para conferir a performance do Paysandu diante do Botafogo-PB. O jogo começa às 20h, válido pela segunda rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C, com a transmissão dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Para essa volta da torcida foram disponibilizados quase cinco mil ingressos. Dono da melhor campanha do grupo A na primeira fase, o Papão estreou nos quadrangulares com um empate fora de casa, com o Criciúma, em 0 a 0 e agora busca vencer a primeira em casa para assumir a liderança do grupo C junto com o próprio Criciúma, que tem quatro pontos. Na primeira fase da competição, o Papão não teve muita sorte durante os jogos em casa.



Por sua vez, o Botafogo perdeu na primeira rodada dos quadrangulares, em casa, para o Ituano, por 1 a 0, e agora busca, longe, os pontos perdidos para a equipe paulista. Um novo tropeço complicará muito a briga do Belo por uma vaga na Série B, grande anseio do Papão da Curuzu.



Para acreditar na recuperação do time paraibano, o torcedor botafoguense se apega ao retrospecto da primeira fase, quando o Belo bateu o Papão nos dois jogos que disputaram.

Para o jogo de hoje, o técnico bicolor Roberto Fonseca não contará com Robinho e Tcharlles, entregues ao departamento médico. Já os laterais Marcelo e Leandro Silva, que sentiram dores na coxa esquerda, fazem tratamento intensivo, estão concentrados, mas não têm presença garantida na partida.



No Botafogo, as baixas são o meia Esquerdinha e o atacante Bruno Gonçalves, que ainda estão em trabalho de transição. Marcos Aurélio pode ganhar uma chance no meio de campo do Belo.

A possível escalação do Paysandu deverá ter o goleiro Victor Souza, a defesa formada por Leandro Silva (ou Marcelo), Perema, Denilson e Diego Matos. O meio de campo terá Paulo Roberto, Marino e José Aldo. Na frente, Rildo, Marlon e Danrlei.



O Botafogo deverá entrar em campo com o goleiro Felipe, a defesa formada por Sávio, Daniel Felipe, Willian Machado e Tsunami. O meio terá Tinga, Pablo, Clayton e Cleyton (ou Marcos Aurélio). Na frente, Juba e Welton.

Imagem: José Luís Totti/Agência Paysandu