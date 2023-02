Paysandu, encara o Real Ariquemes, na Curuzu, na largada rumo ao tetracampeonato da Copa Verde

O Paysandu entra em campo em busca da manutenção da hegemonia na Copa Verde diante o Real Ariquemes, de Rondônia, em jogo marcado para a noite desta quarta-feira, 22, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, a partir das 20h, com cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém. É a estreia do Papão na competição na qual é o maior ganhador de títulos, com três conquistas. Já o Real Ariquemes estreou com a sensacional vitória sobre o Castanhal por 3 a 2 no CT Castanhalense.

Por ser jogo único, quem vencer o duelo avança para rumo às quartas de finais.

No lado bicolor, o técnico Márcio Fernandes realizou movimentação voltada para várias frentes de trabalhos com jogadas ensaiadas, bolas paradas, trocas de passes em direção ao ataque para que o time possa surpreender e sufocar o adversário no tempo de jogo.

Fernandes, mesmo com alguns desfalques na equipe, não deve fazer alterações táticas no elenco. Cerca de 23 jogadores estão relacionados para a missão e já estão em regime de concentração há dois dias.

O Paysandu espera contar com apoio total da Fiel e para isso o clube fez promoção de ingressos e definiu que dois bilhetes para os próximos dois jogos, pela Copa Verde e Parazão, respectivamente, saem pelo valor de R$ 50,00 a arquibancada e R$ 100,00 a cadeira cativa.

O torcedor que assistir o Papão contra o Real Ariquemes, ganha de quebra, ingresso igual para o jogo contra o Castanhal, no próximo sábado, 25.

ADVERSÁRIO

A força do Real Ariquemes está na linha ofensiva, onde o atacante Léo Mineiro se destaca pelos gols. Artilheiro do campeonato rondoniense de 2022, foi autor dos três gols da vitória sobre o Japiim.

O técnico André Alexandre possui um elenco mesclado de jovens e veteranos que proporciona ao Furacão do Vale do Jamari promover um jogo malicioso.

Chama o adversário para o campo de defesa e depois parte para o contra-ataque em velocidade. O jogo promete emoções. Em caso de empate, a decisão será na cobrança de penalidade. (Com colaboração de Brás Chucre)

Ficha técnica

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu)

Hora: 20h00

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (CBF/GO).

Assistentes: Tiago Gomes da Silva (CBF/GO) e Hugo Sávio Xavier Correa (CBF/GO)

Quarto Árbitro: Gustavo Ramos Melo (CBF/PA)

Paysandu

Thiago Coelho; Samuel Santos, Genilson, Naylhor e Eltinho; Jiménez, João Vieira, Gabriel Davis e Hernandez; Bruno Alves e Mário Sérgio.

Técnico: Márcio Fernandes

Real Ariquemes

Rodrigo; Raphael, Diego Rosa, Jorge Fiúza e Felipinho; Luiz Henrique, Pedro Murilo, Juninho e Allysson; Leleco e Léo Mineiro.

Técnico: André Alexandre

Imagem: John Wesley/Agência Paysandu