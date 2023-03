Paysandu encara o Tubarão do Amazonas em duelo pela Copa Verde

Uma vitória simples sobre o Princesa dos Solimões-AM coloca o Paysandu na semifinal da Copa Verde diante do seu maior rival, contudo, se permanecer o mesmo resultado do jogo de ida realizado em Manacapuru, então, a sorte de ambos será decidida nas cobranças de penalidades.



O duelo está previsto para às 20h desta quinta-feira, 23, na Curuzu, o ‘Caldeirão Bicolor’, com a cobertura da equipedosTitularesdoEsportedaSuperRádioMarajoaraAM-1.130, em cadeia comaRedeMarajoaradeComunicaçãoejornalAPROVÍNCIADOPARÁon-line, patrocínio do sempre Avistão, 51 anos vendendo mais barato na esquinada economia, empresas do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.



O Papão, antes ameaçado de jogar sem público, conseguiu transferir a punição do STJD para jogos da Série C, assim vai ter sua fiel torcida ao seu lado, tornando sua missão menos pesada.

O técnico Márcio Fernandes segue seus problemas internos por conta das lesões de vários jogadores, situação que complica a formação da equipe. A cada jogo tem uma escalação.

No confronto desta noite na Curuzu, Fernandes lança o time que tem disponível. De acordo com informações, continuam fora de jogo Jimenez (fratura no nariz), Naylhor (entorse no joelho), Stéfano Pinho (joelho), Iarley (entorse no tornozelo) e João Vieira (joelho).



Bocanegra cumpre suspensão por ter sido expulso no primeiro jogo. Iarley está com uma lesão no tornozelo esquerdo.



No Tubarão, o destaque é o paraense Aleilson, artilheiro da equipe com 8 gols. Ele atuou no Paysandu no ano de 2013.



“Não é muito fácil jogar na Curuzu. A gente vem fazendo uma série de jogos. O time está muito confiante’, avalia.



O técnico Aderbal Lana tem o retorno dos laterais Wesley e Tico e do meia Juninho que ficaram de fora do jogo em Manacapuru. O zagueiro Eric não veio. Será substituído por Juci.

Ficha técnica

Paysandu- PA x Princesa-AM

Copa Verde – Quartas de final (jogo de volta)

Data: quinta-feira (23)

Horário: 20h

Local: Estádio da Curuzu

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

4º Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Paysandu

Thiago Coelho; Samuel Santos, Wanderson, Bileu e Eltinho; Jiménez, Gabriel Davis, Hernández e Ricardinho; Bruno Alves e Mário Sérgio

Técnico: Márcio Fernandes

Princesa

Waldson; Foguete, Juci, Ivanzinho e Wesley; Koffi, Emerson Bombado, Frank e Juninho; Jonas e Aleilson



Técnico: Aderbal Lana