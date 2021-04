Paysandu enfrenta o Tapajós em busca da vitória para amenizar situação com a torcida

O jogo será às 10 horas, no Mamazão, pela sexta rodada do Campeonato Paraense, e com transmissão lance a lance em OLiberal.com

O Paysandu enfrenta o Tapajós, na manhã deste sábado, no Mamazão, em Outeiro, pela sexta rodada do Campeonato Paraense, em busca da vitória que pode amenizar a situação com a torcida e evitar que a crise se instale.

Sem vencer há dois jogos, se contar a derrota para o CRB na Copa do Brasil e o Re-Pa, o time bicolor entra em campo precisando também de um bom resultado para melhorar no grupo A. O Paysandu é o primeiro colocado, com sete pontos e tem um jogo a menos. Em quatro partidas, foram duas vitórias, um empate e uma derrota.

Para buscar o resultado, o técnico Itamar Schulle aproveitou os dias de treinamento para fazer ajustes e evitar erros iguais aos que culminaram na derrota de 2 a 1 para o CRB e, consequentemente, na eliminação precoce da Copa do Brasil. E não deve fazer mudanças no time.

“Que a gente possa continuar, jogo a jogo, melhorando e crescendo. Nós tivemos um jogo difícil contra o CRB, mas ontem conversamos sobre os aspectos positivos do jogo. E, claro, o que é necessário melhorar. Só há um remédio para isso: trabalho. E todos têm feito isso. Essa é nossa esperança. Progredir e crescer. Buscar uma vitória. E só vamos conseguir isso com jogos”, garantiu o técnico do Paysandu.

TAPAJÓS

O Tapajós promete dar trabalho ao Paysandu. Até porque o boto precisa reagir na competição. Para isso, contratou o técnico Artur Oliveira, que estreia nesta rodada no comando do Tapajós. Na competição, o Boto coleciona três empates e duas derrotas. Isso o colocou na lanterna do grupo B, com apenas três pontos.

Artur vai manter o time que estava jogando e, inclusive, perdeu para o Itupiranga na última rodada. A única mudança será no gol. Como Jader está lesionado, o goleiro Paulo Wanzeler assume a posição.

FICHA TÉCNICA

Tapajós x Paysandu

Campeonato Paraense – 6ª rodada

Paysandu: Victor Souza; Israel, Perema, Yan, Bruno Collaço; Paulinho, Ratinho, Ruy; Ari Moura, Igor Goularte, Nicolas

Técnico: Itamar Schulle

Tapajós: Paulo Wanzeler; Ryan, Douglas, Michel, Júnior; Paulo Curuá, Carlos Andrey, Rosivan, Adauto; Alex e Filipe Vigia

Técnico: Artur Oliveira

Local: Mamazão – Distrito de Outeiro, Belém (PA)

Hora: 10 horas

Árbitro: Elaine da Silva Melo/CBF

Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias/CBF e Nayara Lucena Soares/CBF

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida/FPF