Paysandu está eliminado na Copa do Brasil ao perder por 3 a 0 para o Fluminense no Mangueirão

A tarefa era difícil para o Paysandu, de Belém do Pará: vencer o Fluminense, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, por 3 gols ou mais no jogo de volta válido pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Papão perdeu exatamente por esse placar, no Maracanã. Pois bem, o Tricolor Carioca veio a Belém e repetiu a dose, calando a fiel no Colosso do Benguí, em jogo emocionante que teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Assim, o Fluminense obteve sua sétima vitória consecutiva na temporada. O tricolor eliminou o time paraense da competição nacional e agora fica na espera do adversário nas oitavas de final.

O bicampeão carioca não teve a menor dificuldade no triunfo sobre os bicolores. Foi absoluto em campo.

A supremacia dos cariocas foi logo evidenciada com o gol do artilheiro Germán Cano aos três minutos de jogo.

Houve cobrança de falta, a zaga do Paysandu dormiu no ponto e Cano entrou livre e escorou de pé esquerdo, sem chances para Thiago Coelho.

Foi o vigésimo gol do atacante na temporada.

REAÇÃO

O Paysandu buscava força para reação. Aos seis minutos, Mário Sérgio recebe e bate de primeira. A bola foi longe.

Aos 13’, Fernando Gabriel arrisca um chute forte e Fábio espalma para escanteio. Aos 19’ Mário Sérgio cabeceou por cima.

CONTROLE

O Fluminense tocava a bola como queria e danou-se em perder gols. Keno, aos 28’ errou o chute. Depois foi Ganso. Ajeitou a bola e mandou de esquerda. Aos 31’, Cano, numa incrível jogada do meio-campo, ficou cara a cara com Thiago Coelho. Mandou a bola por cima.

Aos 40’, finalmente, saiu o segundo gol tricolor. Keno, de fora, mandou forte no canto.

SEGUNDO TEMPO

Os times voltaram com modificações. Mas o jogo não mudou sua ‘cara’, com o tricolor dando ordem no campo e o Paysandu sem poder de reação.

Os lances de gols foram surgindo, embora o técnico Fernando Diniz tirasse os ‘medalhões’, inclusive escalando o garoto Isaque, de 18 anos.

GOLEADA

Aos 27’, John Kennedy ampliou o placar para 3 a 0. Fez boa jogada e bateu pelo alto. O gol lhe rendeu muitos abraços dos companheiros.

BRIGA

Aos 42’ Samuel Santos não gostou da falta cometida por Keno. Partiu para a briga. Houve tumulto, acalmado com cartão amarelo para ambos.

FESTA

A torcida tricolor presente em grande número saiu cantando e festejando a vitória do Fluzão. No cômputo geral, Fluminense 6, Papão, 0. (Reportagem: Braz Chucre e Roberto Barbosa. Edição: Nazaré Sarmento/Ronabar)

Ficha Técnica

Paysandu – PA 0 x 3 Fluminense-RJ

Copa do Brasil 2023- 3ª Fase –Jogo de Volta

Local: Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão

Hora: 20h

Gols: Germán Cano, 3 ’do 1/T; Keno, 40’ 1/T; John Kennedy, 27’ 2/T

Cartão Amarelo: Edilson, Filemon, Geovane, Samuel Santos e Mário Sérgio, do Paysandu; Lima e Keno, Fluminense

Paysandu

Thiago Coelho, Genílson, Wanderson (Kelvi) e Filemon; Edílson, João Vieira, Geovane (Igor Fernandes) e Eltinho; Fernando Gabriel (Samuel Santos) Luis Phelipe (Ricardinho) e Mário Sérgio

Técnico: Márcio Fernandes

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Nino, Felipe Melo (Manoel) e Alexsander; André, Lima e Paulo Henrique Ganso (Gabriel Pirani) Jhon Arias (John Kenny); Germán Cano (Isaque) e Keno

Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA/SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA/SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA/DF)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (CBF/PA)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Imagem: Mailson Santana/Fluminense