Paysandu explica situação de invasão durante jogo de sábado

Paysandu lamenta os atos de violências praticados por um grupo de pessoas que não representa a torcida do Paysandu, durante o jogo de ontem (23),contra o Ituano-SP.

A ação aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo, o grupo invadiu o gramado, a polícia militar e a segurança do estádio agiram imediatamente dando todo o suporte para evitar transtornos maiores. Felizmente ninguém ficou ferido, e nem mesmo houve danos matérias, sendo assim a partida foi reiniciada.

As pessoas envolvidas no tumulto já foram identificadas por meio do sistema de monitoramento interno do estádio por meio de câmeras e já conduzidas para a Seccional Urbana de São Brás, onde foi redigido Boletim de Ocorrência.

Imagem: Fernando Torres/AGIF