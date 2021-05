Paysandu faz 1 a 0 no Bragantino e está na semifinal do Parazão

O Paysandu Sport Club bateu o Bragantino por 1 a 0 na noite de hoje, 5, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paraense de 2021. Em um jogo muito fraco tecnicamente no primeiro tempo, o volante Elyeser foi o autor do gol solitário do Papão.

O Bragantino se despede do Parazão enquanto os bicolores vão enfrentar o Castanhal na semifinal do campeonato. A decisão começa a ser disputada no próximo final de semana.

O jogo

Itamar Schulle e Artur Oliveira mandaram para campo o que tinham de melhor. Porém, o treinador bicolor optou mais uma vez por um time titular sem um jogador de armação. Ruy era opção no banco de reservas.

Como era de se esperar, o jogo no primeiro tempo foi de muita marcação das duas equipes. O Paysandu tinha maior posse de bola, conseguia trocar passes com os zagueiros até a linha do meio de campo. Quando tentava avançar, o Bragantino apertava a marcação.

Por outro lado, o Tubarão pouco agrediu. O time se dedicava muito a não deixar o Paysandu jogar e, quando tinha o contra-ataque, era lento demais. Pouco se passava do meio.

A primeira boa chance veio por parte do Paysandu, aos 43 minutos. Marlon cruzou para Nicolas, que cabeceou para a grande defesa de Deco Jr. No lance, Perema foi agarrado dentro da área e os jogadores do Papão pediram pênalti.

E apesar das trocas, o segundo tempo permaneceu com muita marcação, deixando o jogo travado. Até que aos 38, Ronny afastou a bola, Ruy pegou a sobra, a bola bateu no travessão e voltou para o meio da área. Elyeser pegou de primeira e contou com desvio na zaga para abrir o placar na Curuzu.

Autor do gol, que foi seu primeiro com a camisa do Paysandu, Elyeser comemorou a atuação. “A equipe toda está de parabéns. Acredito que as estatísticas não mentem, tivemos o maior volume de jogo. Quanto mais criássemos situações de gol, uma hora a bola iria entrar. Quero agradecer todo o staff, não podemos esquecer todo mundo que vem trabalhando. Fui feliz de entrar, fazer o gol e dar a classificação para o Paysandu”.

