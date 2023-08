Paysandu faz bonito, vence diante de plateia feminina e agora sonha com a Série B

O Papão da Curuzu, mais uma vez, escreveu uma parte de sua história de glórias no seu querido Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu. Diante de uma torcida formada por mulheres, jovens e crianças, sem a presença da Fiel masculina, venceu o Pouso Alegre, o lanterna da Terceirona pelo placar de 2 a 1 e, agora, está classificado para o quadrangular decisivo do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional e sonha com o acesso à Série B. O jogo, lógico, teve a transmissão lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém. O adversário já está rebaixado para a Série D de 2024.

Com gols de Nicolas Careca e Robinho, o Bicola, desde o começo, entrou em campo com mais vontade de conquistar uma vitória especial. A equipe do técnico Hélio dos Anjos não demorou muito a abrir o marcador, e isso aconteceu depois de cruzamento na área do Pouso Alegre, quando o goleiro afastou errado, a bola sobrou na área e Nicolas Careca mandou para a rede. Decorriam 14 minutos do primeiro tempo e a Curuzu explodiu em festa.

Esse gol deixou a equipe tranquila. O Papão passou a dominar e buscar chances, no entanto, falhava. O Pouso Alegre se aproveitou dessas falhas e começou a incomodar a defesa bicolor, fazendo com que o goleiro Matheus Nogueira trabalhasse mais.

Deste modo, o Pouso Alegre conseguiu empatar, já no fim do primeiro tempo. Isso aconteceu depois de cruzamento na área pelo lado direito. Geovane recebeu a bola livre, dentro da área bicolor, teve tempo de dominar e chutar, calando a Curuzu. Decorriam 48 minutos. Tudo igual.

SEGUNDO TEMPO

Hélio dos Anjos fez uma troca na equipe, após o intervalo. Ele colocou Jacy Maranhão no lugar de Geovane e o Papão começou a pressionar, sem grande efeito, apesar do embalo da Fiel. Por sua vez, o Pouso Alegre passou a ser mais incisivo no ataque, equilibrando a situação, principalmente com as substituições feitas pelo técnico Juaréz Leite. A equipe mineira passou a ter oportunidades, impondo terror ao Bicola que reagiu positivamente.

Jacy Maranhão foi derrubado na área aos 40 minutos do segundo tempo. Os jogadores do Pouso Alegre reclamaram bastante da marcação, porém, Robinho foi para a cobrança e botou na rede, fazendo a alegria da torcida na Curuzu, aos 41 minutos, 2 a 1 Papão.

AGORA

Diante da vitória, o Paysandu chegou aos 29 pontos e terminou a rodada ganhando uma posição, fechando na quinta colocação. O próximo compromisso do Paysandu será fora de casa, no sábado, 26, às 16h, contra o Confiança-SE, com a transmissão em todas as suas emoções da Super Marajoara.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu – Belém (PA)

Data: 20.08.2023

Horário: 19h

PAYSANDU

Matheus Nogueira; Edílson (Anílson), Welington Carvalho, Wanderson e Kevyn; João Vieira (Nenê Bonilha), Geovane (Jacy Maranhão) e Robinho (Arthur); Ronaldo Mendes (Roger), Vinícius Leita e Nicolas Careca

Técnico: Hélio dos Anjos

POUSO ALEGRE

George; Nandinho, Vialle, Léo Alves e Nathan (César); Gabriel Galhardo, Carlinhos, Geovane e Claudinho (Igor Maduro); Richard (Ingro) e Matheus Lucas (Erick Salles) Técnico: Juaréz Leite

Arbitragem

Árbitra: Thayslane de Melo Costa

Auxiliares: Renner Lisboa dos Santos e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu