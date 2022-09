Paysandu ganha mais um campeonato paraense de remo. Agora é tricampeão

Não deu certo para o Papão avançar, ontem, em Natal, em busca do tão sonhado acesso à Série B, pois o time perdeu por 1 a 0 para o ABC, mas, neste domingo, 18, o Paysandu coloca mais um troféu na galeria do remo paraense. O Bicola ratificou a boa ao fechar a temporada de 2022 com o título de campeão. É o terceiro consecutivo. O bicolor, sem rival na Baía de Guajará, vem vencendo desde 2019.



O Paysandu venceu a quarta regata realizada neste domingo, 18, no complexo turístico Ver-o-Rio. Das doze provas dislutadas, perdeu apenas duas, embora em algumas tenha remado sozinho.



A Associação Guajará ganhou duas provas. O Clube do Remo alinhou apenas na prova Oito Gigante Master D e foi terceiro.



Ao longo das quatro regatas do campeonato, os bicolores somaram 168 pontos. A Associação Guajará somou 69. A Tuna Luso foi a terceira colocada com 21 pontos. O Clube do Remo teve apenas sete pontos.

TETRA

Na concepção do diretor náutico do Paysandu, Antônio Couceiro, o Papão é na realidade tetracampeão de remo e explica sua teoria. “É desagradável dizer que o Paysandu é tricampeão. No ano de 2020 houve uma regata e o Paysandu ganhou. Se o Paysandu ganhou a regata em 2020, então, o Paysandu é tetracampeão, mas a federação não homologou o título e aí a gente vai como tricampeão. Estamos seguindo em frente.



Couceiro fala sobre o futuro no esporte de remo do Paysandu. Sua permanência no comando da garage náutica dependerá da mudança de diretoria do clube. “Depende do presidente eleito. Será uma questão para ser bem analisada por mim”, comentou.



Sucessão

No mês de outubro tem eleição na Federação Paraense de Remo [Fepar]. O Paysandu, como relatou Antônio Couceiro, está numa conversa com outros clubes para o lançamento de um candidato de consenso.“Queremos um candidato do meio, que conheça os meandros da regata paraense. O ideal é fazer uma chapa só. Se não tiver, vamos para disputa’, revela.



