Paysandu ganha medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Remo de Novos Talentos

O Paysandu, com uma equipe de nove remadores e mais o técnico Marciel Moraes, além do supervisor náutico Warley Sarmanho, participou do Campeonato Brasileiro de Remo de Novos Talentos [CBI], realizado na cidade de Porto alegre- RS. A presença bicolor, entre dezenove clubes participantes, foi marcante com a conquista do segundo lugar na prova do 2- feminino Sub-16. A medalha de prata foi conquistada pelas atletas Ane Gabriella Barbosa e Creicyane Santana.

As demais posições obtidas pelos remadores alviceleste: 4º lugar no 2x masculino Sub-16; 4º lugar no 1x masculino Sub-14 e 4º lugar no 2x feminino Sub-18.

A viagem para Porto Alegre foi por conta do CBC [Comitê Brasileiro de Clubes] do qual o Paysandu é filiado.

Por conta das fortes chuvas, a competição acontece de forma indoor na sede náutica do Grêmio Náutico União [GNU], em Moinhos dos Ventos. O campeonato, supervisionado pela CBR [Confederação Brasileira de Remo] contou com mais de duzentos atletas.

PARAENSE

Agora a prioridade do Papão é o campeonato estadual de 2023 onde é o líder com 33 pontos, seguido pelo Clube do Remo com 21. Associação Guajará soma 11 pontos.

O Paysandu busca a conquista do pentacampeonato paraense. A segunda e última regata da temporada será realizada dia 9 de dezembro na Estação das Docas. (Colaborou Braz Chucre)

Imagem: Divulgação