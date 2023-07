Paysandu ganha medalha no campeonato brasileiro de remo no Rio de Janeiro

O Paysandu Sport Club participou do Campeonato Brasileiro de Remo no Rio de Janeiro, como foi o único clube do Norte no evento sob a chancela da Confederação Brasileira de Remo – CBR. A competição aconteceu na Lagoa Rodrigo de Freitas com presença de mais de 20 clubes de vários estados.

A equipe bicolor contou com seis atletas, além de dois técnicos. O destaque do Paysandu foi a guarnição 2 Sem Feminino Júnior formada pelas irmãs Ane e Ana Barbosa que conquistou medalha de bronze na prova.

Também tiveram boa participação: Barbara Ferreira com 2 quarto lugares e Gabriel Bastos e Luiz Henrique com um 5º lugar no 2X masculino sênior.

Depois do brasileiro, o foco bicolor agora é o campeonato regional no mês de agosto e o brasileiro de jovens talentos [remadores]na cidade de Porto Alegre-RS, no mês de novembro. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Afonso Sarmanho/Agência Paysandu