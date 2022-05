Paysandu goleia o Botafogo-SP por 4 a 1 no caldeirão da Curuzu

O Paysandu fez o dever de casa diante da Fiel, ao humilhar o Botafogo-SP pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 4 a 1, em partida cujas emoções foram cobertas lance a lance pela equipe dos Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato. O jogo foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, e começou às 19h no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a popular Curuzu lotada de torcedores que foram apoiar o Bicola nessa corrida cujo objetivo maior é a ascensão à Série B do Brasileiro.



Este é o segundo triunfo do Bicola na Terceirona. Com o resultado, o Botafogo segue com sete pontos e aparece em 12º lugar. Já o Paysandu chegou a nove pontos e entrou no G-8, zona de classificação à segunda fase, na sexta colocação.



PRIMEIRO TEMPO

O Paysandu conseguiu abrir o placar logo no começo, aos dois minutos. José Aldo cruzou na medida para Mikael completar de cabeça. O Botafogo até balançou a rede aos oito minutos, com Lucas Delgado, mas a arbitragem marcou impedimento.

O gol do empate, porém, saiu antes do intervalo. Aos 45 minutos, após cobrança de falta e desvio, João Diogo apareceu na segunda trave para completar.



APAGÃO

Na volta para o segundo tempo, o time paulista não conseguiu manter o ritmo e viu o adversário praticamente definir o jogo com três gols em 11 minutos. Aos 28 segundos, Serginho ficou com rebote dentro da área e finalizou forte para fazer 2 a 1.

O terceiro foi marcado novamente pelo jogador, aos dois minutos. Marlon lançou na área e Serginho cabeceou firme para ampliar. Aos 11 minutos, foi a vez de Marlon marcar ao arriscar de fora da área e marcar belo gol.



Com a desvantagem, o Botafogo se abateu no restante do jogo e, apesar das tentativas de se organizar e buscar o ataque, não teve forças para reagir. O Paysandu apenas controlou o jogo para confirmar a vitória.



PRÓXIMOS JOGOS

Na sexta rodada, o Botafogo volta a campo no próximo sábado, 14, às 17h, quando recebe o ABC-RN, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). No domingo, 15, às 19h, o Paysandu visita o São José-RS, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS).

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro da Série C

5ª rodada

Data: 08/05/22

Horário: 19

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu), Belém-PA

Paysandu

Thiago Coelho;

Igor Carvalho, Genílson, Bruno Leonardo e Patrick Brey; Mikael (Lucas Costa), João Vieira (Wesley) e José Aldo; Serginho (Marcelinho), Marlon (Alessandro Vinícius) e Marcelo Toscano (Danrlei)

Técnico: Márcio Fernandes

BOTAFOTO-SP

Deivity; Diego Guerra, Ericson (Matheus Santos) e Gustavo Henrique; Fillipe Souto, Gustavo Xuxa (Bruno Michel), Guilherme Mantuan, Thiaguinho (Marlon)e Jean Victor; João Diogo (Dudu) e Lucas Delgado (Tiago Reis)

Técnico: Leandro Zago

Arbitragem:

Fábio Augusto (SE)

Assistentes:

Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (SE)

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu