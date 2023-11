Paysandu inaugura novo CT com jogo festivo, música e lançamento de camisas

No próximo sábado, dia 2 de dezembro, a primeira etapa do Centro de Treinamento Raul Aguilera Paysandu Sport Club será entregue, quando o primeiro campo de futebol vai ser inaugurado. Participarão do evento ex-atletas que defenderam o Paysandu Sport Club na histórica campanha da Copa Libertadores da América, há 20 anos, vão disputar um jogo festivo contra um time formado por sócios e colaboradores, para marcar a data, que também terá lançamento de uma camisa especial alusiva ao CT, do uniforme de treino da coleção 2024 e muita música.

De acordo com o presidente Mauricio Ettinger, a inauguração do CT Raul Aguilera será um dos momentos mais importantes dos últimos tempos para o Paysandu. “Com muito esforço, empenho e seriedade da direção do clube e o apoio da torcida, nós vamos inaugurar a primeira parte do nosso Centro de Treinamento. Sem dúvida, essa entrega vai elevar o nosso nível e as nossas condições de trabalho no futebol. Agradeço imensamente a cada um que colaborou de alguma forma para que esse sonho pudesse se tornar real”, afirmou.

Figuras importantes já confirmaram presença, como Marcão, Rodrigo, Gino, Luis Fernando, Sandro, Jobson, Jorginho, Robgol, Ronaldo, Sérgio, Albertinho, Vélber, Lecheva, Vandick, Vanderson e Zé Augusto. Eles vão jogar a partida festiva vestidos com os novos uniformes de treino da coleção 2024 da marca Lobo.

A programação está marcada para começar às 9h, com apresentação do grupo Samba Papão, seguida da partida festiva e DJ.

Fotos Reprodução Ascom Paysandu