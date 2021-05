Paysandu inicia preparação para enfrentar Castanhal e meia-atacante diz: ‘Estão dando o seu melhor’

Marlon falou da briga pela titularidade e também sobre como será enfrentar o Japiim

Marlon e os demais jogadores se reapresentaram nesta quinta-feira (John Wesley/ Paysandu)

Os jogadores do Paysandu se reapresentaram na tarde desta quinta-feira (6). Eles foram divididos em dois grupos. Os titulares da vitória de 1 a 0 em cima do Bragantino, que garantiu a classificação para a semifinal Campeonato Paraense, ficaram na Curuzu, realizando trabalho regenerativo na academia do estádio.

Os reservas ou que atuaram no segundo fizeram um treino tático no Ceju. Foi o início da preparação para o confronto contra o Castanhal pela próxima fase do Parazão. O primeiro jogo será no domingo (9), às 15h30, no Maximino Porpino, e o segundo será na quarta-feira (12), às 15h45, na Curuzu.

O meia-atacante Marlon está entre os que ficaram no estádio. Ele voltou a ser titular nesta temporada. A última vez foi no jogo contra o Águia, na última rodada da fase de grupos, quando o técnico Itamar Schulle escalou um time alternativo. Marlon falou sobre a briga pela titularidade.

“Venho trabalhando forte desde que cheguei aqui. Realmente não foi um começo bom. Esperava ser melhor e falta de trabalho não é. Só tem a melhorar. Todos estão dando seu melhor para chegar bem e ganhar o Campeonato Paraense. Na frente chegar no nosso maior objetivo que é subir para a Série B”, afirmou.

O Paysandu volta a enfrentar o Castanhal depois de dois meses. A última vez foi no dia 28 de fevereiro pela primeira rodada do Parazão. Marlon foi titular nesse jogo. Ele avalia que o confronto da semifinal terá a mesma dificuldade, apesar do adversário ter um treinador diferente. Na época, Artur Oliveira comandava o Japiim. Agora, Cacaio é o técnico.

“A gente espera que seja mais um jogo difícil. Não sei se na mesma proporção que foi esse último jogo. Mas com certeza vai ser um grande jogo. É um grande adversário. Já enfrentamos eles. Não será o mesmo técnico do Castanhal, mas o nosso time também mudou bastante. Eles vem demonstrando sim ser um adversário muito forte. No primeiro jogo a gente teve muita dificuldade. Apesar de ter sido no início. Esperamos que será mais difícil ainda por se tratar de uma semifinal”, avaliou o jogador do Paysandu.

O time bicolor volta aos treinos nesta sexta-feira (7) no período da tarde.