Paysandu lança Campanha “Tira Pirata, Veste Lobo” camisas oficiais são vendidas a R$ 50 para quem entregar uma pirata

Para combater a pirataria de uniformes, o Paysandu Sport Club por meio da Lobo, a partir de parcerias com as lojas revendedoras, qualquer camisa da coleção Constelação, inclusive as de jogo, será comercializado por apenas R$ 50,00 reais.

A marca é uma das principais patrocinadoras do Paysandu, própria do clube, idealizou a campanha, para garantir a experiencia de adquirir o manto bicolor ao torcedor que nunca teve a oportunidade de comprar uma camisa oficial de jogo.

A campanha “Tira Pirata, Veste Lobo” começou nesta sexta-feira (25)e seguirá até o dia 9 de abril ou enquanto durar o estoque de produtores que fazem parte da promoção. Durante esse período, todas as nove unidades da Lobo arrecadarão camisas piratas para que, posteriormente, sejam recicladas e receberam um fim nobre.

Crédito: Uchoa Silva