Paysandu marca reapresentação para quarta-feira, e diretoria deve iniciar dispensas no elenco

A temporada 2021 do Paysandu ainda não acabou, mas o clube já deve liberar alguns atletas nesta semana. A informação foi confirmada por uma fonte do ge Pará. Sem chance de acesso à Série B, o Papão ainda fará um jogo na Terceirona neste sábado, dia 6, contra o Criciúma, na Curuzu, além de ter a disputa da Copa Verde pela frente.

A reapresentação do elenco será na quarta-feira, dia 3, pelo período da tarde, na Curuzu. No treino, a tendência é que só uma parte do elenco participe, já que alguns jogadores vão negociar a rescisão com o clube. Quem está perto de oficializar a saída é o volante Paulinho, que está fora desde a semana passada.

O Papão ainda vai em busca do terceiro título da Copa Verde. A equipe bicolor está disputando as quartas de final com o Castanhal. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1. A volta está marcada para o dia 10 de novembro, às 15h, no Modelão.

Fonte GE