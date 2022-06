Paysandu-PA dança o vira e “rouba” a liderança do Mirassol-SP

O Paysandu-PA é o novo líder da Série C do Campeonato Brasileiro, feito conquistado neste domingo com a vitória sobre o Botafogo-PB, em Belém. Altos-PI e ABC-RN também venceram seus jogos, enquanto Figueirense-SC e Confiança-SE terminou empatado sem gols.

De virada, o Paysandu-PA venceu o Botafogo-PB, por 2 a 1, na Curuzu, em Belém. Os visitantes até saíram na frente, mas Marlon marcou duas vezes e garantiu o resultado positivo ao Paysandu, líder, com 21 pontos. O time paraibano ficou com 17 e em quarto lugar.

O ABC-RN fez valer o fator casa e venceu o Mirassol-SP, por 1 a 0, no estádio Frasqueirão, em Natal. Ídolo da torcida, Wallyson fez o único gol da partida em cobrança de falta e deixou o time potiguar na vice-liderança, com 20 pontos. Mesma pontuação que o Mirassol (3º), mas com melhor saldo: 6 a 5.

Quem perdeu a chance de encostar nas primeiras posições foi o Figueirense-SC, que não saiu de um empate sem gols com o Confiança-SE, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Figueirense-SC é o quinto colocado, com 17 pontos, enquanto o rival é o 16º, com apenas dez pontos.

Na parte de baixo da tabela, o Altos-PI venceu o Ferroviário-CE, por 1 a 0, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. A vitória tirou o time piauiense da zona de rebaixamento e deixou em 14º, com dez pontos. Já o Ferroviário-CE ficou com 11º, com 12.

MAIS JOGOS

A rodada vai ser fechada na segunda-feira à noite, com dois jogos. No estádio Raulino de Oliveira, o Volta Redonda-RJ, em 10.º, com 13 pontos, recebe o Remo-PA, em 6.ª, com 16 pontos.

Em Ribeirão Preto (SP), o Botafogo-SP, com 11 pontos, em 13.º, recebe a Aparecidense-GO, com nove, em 17.º, abrindo a zona de rebaixamento. Atrás dele, estão: Campinense-PB e Atlético-CE, ambos com nove, e o Brasil-RS, com seis pontos, segurando a lanterna.

CONFIRA OS JOGOS DA 10ª RODADA:

Fonte: Futebol Interior