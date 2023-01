Paysandu parte sem piedade pra cima do Leão Santareno e vence por 1 a 0 em amistoso

A Fiel pôde acompanhar mais uma vez um jogo-treino do Paysandu na manhã deste domingo, 22, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, no bairro do Marco, onde encarou a equipe do São Francisco e venceu a partida pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 1 a 0. Foi o segundo amistoso do Papão da Curuzu antes da estreia no Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2023, que está paralisado por força de liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD. O time comandado pelo técnico Márcio Fernandes derrubouu o Leão Santareno com gol do atacante Mário Sérgio.



Foi um jogo movimentado, com chances para as duas equipes, porém, os donos da casa levaram a melhor contra um adversário que estará no Campeonato Paraense deste ano. Novamente, Mário Sérgio foi o destaque do Paysandu e assim como ocorreu no amistoso contra a Seleção de Barcarena na semana passada, o jogador deixou a sua marca, dessa vez de cabeça, aos três minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Ricardinho.

ATAQUE

No primeiro tempo, como já era de se esperar, o Paysandu teve as melhores chances, levando perigo ao gol do goleiro Evandro Gigante, que fez boas defesas. Quando o goleiro do São Francisco não conseguiu salvar, a trave ajudou o clube santareno, na finalização de bruno Alves.

Já no segundo tempo, o Paysandu ficou mais valente ainda e, assim, em lance em que o Bicola já havia tentado no jogo, pós cobrança de escanteio pelo lado direito feita pelo meia Ricardinho, a bola chegou na primeira trave e Mário Sérgio raspou de cabeça e abriu o marcador na Curuzu, aos três minutos.

Após o gol, o jogo ficou mais movimentado, principalmente com as substituições realizadas pelos técnicos, após o desgaste dos times por conta do forte sol na manhã de domingo. O Paysandu passou a controlar mais a partida, buscando os contra-ataques, já o São Francisco foi para a cima e obrigou ao goleiro do Paysandu, Thiago Coelho, a fazer boas defesas. Na reta final o Leão tentou o empate no famoso “chuveirinho”, mas o Papão conseguiu segurar o resultado.

DÚVIDAS

A estreia do Paysandu no Campeonato Paraense 2023 seria hoje contra o Bragantino, na Curuzu, mas o certame ainda não data definida pela Federação Paraense de Futebol, após a suspensão da competição, sexta-feira passada, dia 20.

Assim que os jogos começarem, haverá transmissão lance a lance da Super Rádio Marajoara AM-1.130 com a equipe dos Titulares do Esporte levando todas as emoções pelas ondas da Rede Marajoara de Comunicação e pelo portal de A PROVÍNCIA DO PARÁ, patrocínio do sempre Avisão, a tradicional loja da esquina da economia, no centro comercial de Belém, empresas do Grupo Carlos Santos, o Amigo do Povo.

Foto: Redes Sociais