Paysandu participa do Brasileiro Interclubes de Remo no Rio de Janeiro

O Paysandu, tricampeão paraense de remo, com uma equipe formada por seis remadores, participa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo (CBI), no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas. O certame nacional vai até domingo e conta com 286 atletas inscritos de 21 clubes de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Recife, Natal, Belém, Brasília, Florianópolis, Porto Alegre e Pelotas.

A competição segue o mesmo padrão do ano passado, com igualdade de gênero nas provas, com o mesmo número de provas femininas e masculinas.

A delegação bicolor está sob comando do supervisor Afonso Sarmanho e conta com o técnico Marciel Morais[ Marajó] e os atletas: Evanderson Jardim, Barbara Ferreira, Victoria Pinheiro, Márcia Nunes, Anne Barbosa e Luiz Henrique Rodrigues.

“A expectativa é de bons resultados no campeonato por conta da preparação bicolor”, destaca Sarmanho.

“Sempre que realizamos um campeonato brasileiro a expectativa que temos é que seja superado a competição que foi realizada no ano anterior”, comentário da presidente da CBR, Magali Moreira.

Neste ano à Confederação vai instalar um telão para os atletas e também o público acompanhar todas as provas da largada até a chegada.

