Paysandu ‘passeia’ na Baía de Guajará e fatura Copa Pará de Remo Máster  

O Paysandu foi o vencedor da primeira etapa da Copa Pará de Remo Máster, realizada neste domingo, 19, na Baía de Guajará. A disputa reuniu os clubes afiliados da Federação Paraense de Remo -Fepar, com saída e chegada no complexo do Ver-o-Rio, no bairro do Reduto, zona nobre da capital paraense.



A equipe bicolor venceu sete provas das oito do programa. O rival Clube do Remo venceu somente uma. A Associação Guajará e Tuna Luso, nenhuma. O ponto forte da regata foi a pontualidade das provas.

Alguns páreos foram muito disputados e decididos por ‘bico de barco’.



“Fazia tempo em que não víamos uma prova assim com barcos lado a lado na chegada”, lembrou João Ribeiro Prontido, de 76 anos.



Ele, escalado para remar no Oito Gigantes Master D, pelo Clube do Remo, não cruzou a linha de chegada. O barco azulino deu pane logo na saída e abandonou a prova.



Neste páreo, o barco da Associação Guajará liderou quase todo o percurso, mas acabou superado pela guarnição bicolor nos dez metros finais.



“O Paysandu remou bem e ganhou as provas. Mereceu vencer por estar melhor preparado que os demais clubes. Sempre falo que a gente treina forte para vencer os adversários”, avaliou Afonso Sarmanho, supervisor da garagem náutica.



“A regata máster é sempre uma referência para os jovens que estão iniciando no remo. Esta regata veio na hora certa. Se vê aqui muitos atletas que estavam sem remar por conta da pandemia (covid 19). Outras competições virão”, diz Flávio Acatauassu, remador do Clube do Remo.



Altair Bezerra, 72 anos, da Associação Guajará, que, recentemente, participou do Campeonato Sul-Americano, disse que a regata precisa ser melhor organizada por parte da federação e dos clubes afiliados. “Não há muita queixa, mas precisamos ter mais organização na prova futura”, enumerou.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar