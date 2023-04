Paysandu perde nos pênaltis e está fora da final do Parazão 2023

O jogo de volta das semifinais do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2023 não foi feliz para os bicolores, que perderam nos pênaltis para o Águia de Marabá, em partida disputada no Mangueirão, em Belém, por 4 a 2, na noite deste sábado, 29. No jogo de ida, o Paysandu venceu por 1 x 0, forçando o Azulão Marabaense a vencer por pelo menos um gol de diferença para manter viva a chance de disputar a final.



Agora, a derrota para o Águia pode custar caro aos bicolores, sobretudo para o técnico Márcio Fernandes, que fica balançando no cargo.



O Águia venceu no tempo normal por 2 a 2 e levou decisão para a cobrança de pênaltis. De modo heroico, Axel defendeu duas cobranças e decretou a vitória do Azulão por 4 a 2. É o primeiro finalista do Parazão 2023, que vai disputar o título do certame com o vencedor, amanhã, domingo, 30, de Clube do Remo e Cametá.



O Papão, pelo atual panorama, disputará o terceiro lugar.



Em Marabá, o clima é de festas. Muitos acreditavam na virada e ela aconteceu no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão.



No placar final geral ficou Águia 5, Papão 3.

Os gols da partida foram marcados por Luan Parede e David Cruz pelo Águia e Mário Sérgio pelo Papão.

O JOGO

O Paysandu começou melhor, com mais controle do jogo e buscando dominar o pedaço. Porém, os bicolores mostravam dificuldades no último terço do campo, já que o Águia estava bem fechado e buscando contra-ataques, sem sucesso. As principais chegadas do Bicola eram pela ponta-esquerda, com Vinícius Leite e Eltinho.

Aos 32, Vinícius Leite rolou para trás e Geovane chegou chutando. Axel deu rebote e Mário Sérgio abriu o placar, marcando seu 10º gol no Parazão e aumentando a vantagem do Papão no agregado. O Águia sentiu o gol, mas aos 45 minutos, após vacilo da zaga bicolor, empatou o jogo com Alan Parede, deixando o duelo em aberto.

FASE COMPLEMENTAR

O técnico Márcio Fernandes colocou Kelvi e Luis Phelipe nos lugares de Ricardinho e Fernando Gabriel para deixar o Paysandu mais rápido. O Águia deixava o Papão propor o jogo e buscava contra-ataques. No entanto, ninguém conseguia levar perigo. A partir dos 15 minutos, Adauto entrou no lugar de Luan Parede e passou a dar uma nova dinâmica para a equipe do técnico Mathaus Sodré.

Geovane foi substituído por Roger. O Paysandu perdeu totalmente o meio de campo e o Azulão cresceu. Aos 27, Kelvi cometeu um pênalti de forma infantil e David Cruz virou o placar. Perdido, o treinador bicolor não sabia o que fazer à beira do campo. Ninguém mexeu no placar e a decisão foi para os pênaltis.

BRASILEIRO

A partir de agora, o Paysandu vira a chave totalmente para fazer a sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão encara a Aparecidense na primeira rodada, em jogo que será realizado na próxima quarta-feira, 03, em partida que será realizada no Estádio da Curuzu, a partir das 21h30. O Águia também faz a sua estreia no Brasileiro, mas na Série D. O Azulão pega o Princesa do Solimões-AM, no Estádio Zinho Oliveira, às 16h de domingo, 07.

A final do Parazão será definida pela Federação Paraense de Futebol Profissional – FPF. (Reportagem: Roberto Barbosa/Ronabar; edição: Paulo Júnior)

Imagens John Wesley/Agência Paysandu