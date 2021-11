Paysandu perde para o Botafogo da Paraíba e volta para casa sem o acesso à Série B

O jogo deste domingo, 31, foi de vida ou morte para o Papão da Curuzu, que está em João Pessoa, no Estado da Paraíba, desde o meio da semana que passou. As chances de acesso à Série B, onde já está o Clube do Remo, maior adversário do Paysandu em Belém, eram mínimas. Agora, com a derrota, por 1 a 0 em que o Botafogo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C e espera pelo Ituano Paulista, não há mais o que fazer além de cumprir a tabela e a delegação se preparar para buscar mais um título na Copa Verde. Ainda pela Terceirona, no próximo sábado, 6, a equipe paraense recebe o Criciúma, às 17h, na Curuzu, pela última rodada do quadrangular de acesso.



A partida de hoje, como sempre, teve a cobertura da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.

O Papão apostou nos contra-ataques, mas a estratégia não funcionou. No entanto, o Botafogo teve mais chances de gol e chegou às redes com Éderson, aos 33 do segundo tempo. E ainda houve um gol anulado.

Diante deste resultado, o Paysandu permaneceu com dois pontos no Grupo C, não podendo mais alcançar o Botafogo-PB, que chegou a oito. O Belo é a primeira equipe da zona de acesso à Série B.

PRIMEIRO TEMPO

No Almeidão o jogo começou do jeito que o Paysandu não queria. O Botafogo-PB tinha mais a bola e produzia as melhores chances. Grande parte das jogadas do Belo saiam pela ponta esquerda, com Tsunami e Juba. Apesar de ter mais a bola, o Botafogo-PB agredia em momentos isolados. A equipe paraibana rondava a área bicolor, mas tinha poucas infiltrações. Os lances de mais perigo saíram em cruzamentos na área. No entanto, as finalizações foram erradas.

De seu lado, o Bicola apostava nos contra-ataques. Marcava com duas linhas de quatro e com a marcação bastante recuada. O problema da equipe bicolor estava no momento da construção de jogadas. Faltava velocidade para chegar a área adversária.

Os Titlares do Esporte atestam que a falta de ímpeto ofensivo bicolor ficou registrada em números. Na primeira etapa, o Papão não chutou ao gol em nenhuma oportunidade. Por outro lado, o Belo finalizou quatro vezes.

SEGUNDO TEMPO

O Botafogo-PB chegou mais focado no segundo tmepo. A equipe paraibana apostou na velocidade para agredir mais o Paysandu e produziu as melhores chances nos minutos iniciais. O Paysandu, por sua vez, continuava a impor um ritmo mais lento a partida.

O Paysandu sabia que era necessário se lançar mais ao ataque a medida que o tempo ia avançando. Sabendo disso, o treinador Wilton Bezerra fez substituições que deram mais dinamismo à equipe. Entraram Bruno Paulista e Laércio. O último, inclusive, foi protagonista da melhor chance do Paysandu no jogo, em chute fora da área.

Apesar dos esforços do Bicola, a pressão ofensiva do Botafogo-PB era bem maior e foi recompensada. O gol saiu dos pés dos jogadores que entraram ao decorrer do jogo. Na velocidade, Luã Lúcio costurou na área e mandou para Éderson completar no gol. Deste modo, o Papão foi obrigado a se lançar ao ataque. Até chegou a produzir mais, mas ficou bastante vulnerável na defesa. O Belo, inclusive, teve a chance de ampliar o placar em contra-ataques. Resultado final: 1 a 0 pro Botafogo-PB. O placar colocou fim a um sonho e a uma meta que era o acesso à Série B, onde o Bicola Paraense já é bicampeão.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro – Série C

Quadrangular

Local: Estádio Almeidão, João Pessoa (PB)

Botafogo-PB

Felipe (c), Sávio, Fred, Juninho, William Machado, Tsunami, Tinga, Pablo, Cleyton, Marcos Aurélio, Esquerdinha, Welton, Juba, Éderson

Técnico: Gerson Gusmão

Paysandu

Victor Souza, Leandro Silva, Marcelo, Perema, Denilson, Diego Matos, Paulo Roberto, Bruno Paulista, Ratinho, Ruy, Marino, Marlon, Laércio, Robinho, Rafael Grampola e Thiago Santos

Técnico: Wilton Bezerra

Arbitragem

Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

Imagens: Vitor Castelo/Agência Paysandu