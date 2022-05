Paysandu perde por 2 a 0 para o São José/RS, apesar da ajuda do Leão Azul

A equipe do Paysandu perdeu na noite deste domingo, 15, para o São José, do Rio Grande do Sul, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e deixou o G8 da competição. A derrocada do Bicola começou com um pênalti para a equipe adversária, que tinha mando de campo jogando em casa. Na verdade, foram dois gols do goleiro Fábio Rampi, ambos de pênalti. O jogo, lógico, teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Com o resultado, o Paysandu perde a invencibilidade no Campeonato Brasileiro e termina o fim de semana em 10° lugar na tabela de classíficação, com nove pontos em seis partidas. No entanto, o Papão pode cair ainda mais, já que mais três jogos ainda encerram a rodada, que vai até a próxima quarta-feira, 18.



No próximo domingo, 22, às 19h, no Estádio da Curuzu, o Papão vai receber o Volta Redonda. Considerado rival direto do clube alviceleste na luta pelo acesso, a partida, pela sétima rodada do Brasileiro, terá caráter decisão em função dessa rivalidade.



PRIMEIRO TEMPO

Apesar de ter começado a partida com boas chances criadas, nos chutes do atacante Marcelinho e também o volante Wesley, o Paysandu não conseguia trabalhar suas jogadas com eficácia ao setor de ataque. No entanto, com o passar do tempo, o São José começou com jogadas pela direita e chegava com mais intensidade na defesa bicolor. Aos 26 minutos, após cobrança de escanteio, Maradona desviou a bola, que resvala no meio e na mão de Marcelo Toscano, dentro da área. Começava aí a derrocada, posto que, com o pênalti, marcado, o goleiro Fábio Rampi foi para a cobrança e abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ: 1 x 0.

Com o gol, os bicolores não conseguiram mais se reorganizar dentro de campo. Mesmo assim, o meia Serginho arriscou um potente chute que levou perigo na tentativa de empatar o marcador. Porém, ainda no 1º tempo, o São José, conseguiu ampliar o resultado que lhe deixou mais tranquilo na partida. Na jogada dentro da área, zagueiro Bruno Leonardo acaba fazendo falta em Maradona, e mais um pênalti foi marcado. Na cobrança, mais uma vez o goleiro do Zequinha, balança as redes, aos 47 minutos, colocando 2 x 0, na contagem.



SEGUNDO TEMPO

Depois do intervalo, o Paysandu até que recomeçou com mais ímpeto que o adversário e partiu para o ataque com intuito de pelo menos diminuir o marcador. Apresentando mais posse de bola e volume de jogo até os 15 minutos, o time de Márcio Fernandes, ficava rondando a defesa adversária, mas em nenhum momento levava perigo ao goleiro artilheiro do São José.

A disputa ficou equilibrada. O São José passou novamente controlar a organização das jogadas, o artilheiro da Série C, Crhystoper recebeu a bola na entrada da área, e bateu colocado rumo ao gol de Thiago Coelho, que ficou só olhando a bola passar pela linha de fundo, mas levando perigo no qual poderia até fazer o terceiro gol. Depois das mudanças processadas, os bicolores até que criaram um novo folêgo, porém sem eficiência.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro da Série C

6ª Rodada

São José x Paysandu

Data: 15/05/2022 – domingo

Local: Estádio Francisco Novelletto

Horário: às 19h

São José-RS

Fábio Rampi; Samuel, Tiago Pedro, Jadson, Marcelo (Matheus Monteiro); Lissandro, Sillas (Vini Moura), Crystopher (Marco); Gabriel Lima (David), Maradona (Matheus Cazzetta) e Cristiano

Técnico: Paulo Henrique Marques

Paysandu

Thiago Coelho; Igor Carvalho (Leandro Silva), Bruno Leonardo, Genílson, Patrick Brey; Mikael, Wesley (Robinho); Marcelinho (Danrlei), Serginho (Alessandro Vinícius), Marlon; Toscano (João Vieira)

Técnico: Márcio Fernandes.

Arbitragem:

Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Alisson Lima Damasceno (PI)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Imagens: Jorge Luis Totti/Paysandu/Agência Paysandu