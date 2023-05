Paysandu, pouco inspirado, vence Cametá e carimba vaga na Copa Brasil de 2024

Com um primeiro tempo em que a bola sofreu em demasia pelo mau futebol apresentado pelos times em campo, o Paysandu foi o menos pior que o Cametá e venceu o jogo por 2 a 0. O Papão garantiu a vaga na Copa do Brasil de 2024 e, assim, prevaleceu o favoritismo bicolor na Curuzu, com todas as suas emoções levadas ao público paraense pela equipe “Titulares do Esporte”, por meio das ondas sonoras da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O duelo, pobre de jogadas de emoções, teve um lance de perigo aos 34 minutos do primeiro tempo com Rogerinho, do Cametá, chutando rente às traves, quase surpreendendo o goleiro Gabriel Bernard.

GOL ANULADO

Aos 42’, num raro lance criado pelo Papão, o lateral Edilson avançou e chutou e marcou, contudo, a bola saiu da margem de campo. O árbitro anulou a jogada.

VALEU

No finalzinho do primeiro tempo o Paysandu ‘calou’ os corneteiros com o gol de Dalberto, de cabeça. Houve o escanteio cobrado por Bruno Alves. No ‘bolo’ dos jogadores, Dalberto, de cocuruto, desviou do goleiro cametaense.

Dalberto passou oito meses se recuperando de lesão, fez o segundo jogo pelo Papão no seu retorno.

MAIS EMPENHO

O segundo tempo foi corrido, mais cascudo na busca dos gols. O Papão voltou com Vinicius Leite no lugar de Dalberto, começou a jogar com mais velocidade.

Pênalti

Numa escapada, Bruno Alves acabou empurrado dentro da área. O árbitro assinalou a penalidade sem a menor contestação dos cametaenses.

Bruno Alves bateu bem colocado e fez o segundo gol bicolor aos nove minutos. A boa vantagem no placar deu maior segurança para o Papão jogar mais tranquilo, tocando a bola.

Cametá se arriscou, indo para frente em busca dos gols. Rogerinho Gameleira trocou peças do meio e do ataque para dar mais ofensividade ao Mapará. Aos 34 minutos Wendell chutou e Gabriel Bernard rebateu.

Aos 43’ Bruno Alves cobrou falta e a bola bateu no travessão. Por pouco não marcou o terceiro gol do Paysandu.

Foi a segunda vitória do técnico Marquinhos Santos no comando alviceleste. (Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Ficha Técnica

Campeonato Paraense – 2023

Paysandu 2 x 0 Cametá

Decisão do 3º Lugar

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro [Curuzu]

Data: 24 de maio de 2023,

Hora: 20h

Árbitro: Marco José de Almeida

Gols: Dalberto, 51’ do 1/T; Bruno Alves, pênalti, 9’ do 2/T

Cartão Amarelo: Rhony, George, Rogerinho, Marcão, do Cametá, Bruno Alves, João Vieira, do Paysandu

Paysandu

Gabriel Bernard; Edilson, Filemon (Naylhor), Genílson, Eltinho (Igor Fernandes: Gabriel Davis, Fernando Gabriel (Roger), Dalberto (Vinicius Leite) e Geovane (João Vieira); Bruno Alves e Mário Sérgio

Técnico: Marquinhos Santos

Cametá

Pedro Henrique; Pedrão, Rhony, Marcão e Rayro, George (Cristian); Ryan, Guilherme (Márcio), Pet (Bruce), Léo Pará (Wendell) e Rogerinho

Técnico: Rogerinho Gameleira

Imagens: Reprodução