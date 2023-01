Paysandu quebra sequência e perde em amistoso para a Tuna que testa a equipe de Josué Teixeira

A Tuna Luso-Brasileira fez um clássico amistoso com seu rival, o Paysandu, e deu conta do recado deixando muito feliz o técnico Josué Teixeira e a presidente do clube, Graciete Maués. A Cruz de Malta derrotou o adversário no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, na manhã deste domingo, 29, em jogo que começou com atraso, por volta das 10h, com cobertura em cima do lance pela equipe “Titulares do Esporte”, da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.



Assim, o Paysandu foi derrotado por 1 a 0, com gol do volante Scooby, de 20 anos, aos 46 minutos do segundo tempo. Além do resultado negativo, os torcedores bicolores deixaram o estádio apreensivos pela situação física do meia Ricardinho, que foi substituído ainda no primeiro tempo por conta de uma contusão.



No lado do Papão, ste foi o segundo amistoso antes de estreiar no Campeonato Paraense de 2023, que está suspenso por liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A expectativa é que o Parazão comece no próximo sábado, 04, posto que liminar será revista durante julgamento no Pleno do Tribunal, que está marcado para essa terça-feira, dia 31.

No outro amistoso, realizado no domingo passado, dia 22, o Paysandu venceu o São Francisco pelo placar de 1 a 0, com gol do centroavante Mário Sérgio. Antes disso os bicolores disputaram um jogo-treino durante a etapa da pré-temporada em Barcarena e venceram por 2 a 0 a seleção local.

Por sua vez, a Cruz de Malta conquistou a sua primeira vitória na pré-temporada. A Águia Guerreira vinha de duas derrotas para Tesla FC (4 a 2), time que disputará a terceira divisão do Campeonato Paraense este ano; e para o Badalados (2 a 1), equipe amadora que joga o Parazão da Pelada.



Caso o Parazão possa começar, a tendência é que o Papão entre em campo na manhã do próximo domingo, 05, contra o Bragantino, na Curuzu. Já a Tuna encara o Itupiranga fora de casa, no Estádio Jaime Sena Pimentel, a Arena Crocodilo, em Itupiranga. Data e horário ainda serão confirmas pela FPF.

O resultado do amistoso da manhã de hoje acendeu o sinal vermelho na Curuzu. O técnico Márcio Fernandes pretende ter uma conversa bastante franca e dura com a equipe já a partir de amanhã, segunda-feira, 30, quando os jogadores de reapresentam para os treinos de rotina. É que o Papão tem uma derrota, a de hoje, e o desempenho, até agora, não é o esperado da equipe pela comissão técnica e direção bicolores, que exigem um time forte, com pose de clube em ascensão para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro e, para tal, há necessidade de um resultado nota 10 no Parazão, assim como, nas demais competições que o clube está inserido, no caso, a Série C, a Copa Verde e a Copa do Brasil.



