Paysandu se reapresenta com duas baixas; Bruno Paulista volta a treinar com o elenco

Os atacantes Tcharlles e Danrlei se lesionaram na derrota para o Ferroviário-CE, na última segunda-feira. Outros três atletas seguem em recuperação no departamento médico bicolor

O Paysandu se reapresentou na tarde desta terça-feira, um dia após ser goleado pelo Ferrovíario-CE por 5 a 1, pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto o restante tiveram um treino técnico no gramado da Curuzu.

A novidade na movimentação foi a volta do volante Bruno Paulista, que treinou normalmente. O jogador se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. A expectativa era que ele retornasse apenas para o duelo contra o Manaus, no dia 25, mas pode ser que já esteja disponível para o duelo contra o Altos, no próximo sábado.

Por outro lado, dois atletas deram entradas no departamento médico. Tcharlles sofreu um trauma na região da costela e Danrlei teve um estiramento na coxa direita. Os dois atacantes já iniciaram os tratamentos.

O volante Paulo Roberto, com lesão na coxa esquerda, os atacantes Marlon, com trauma no joelho esquerdo, Rafael Grampola, com lesão na coxa direita, também seguem no DM. A expectativa é que algum deles inicie a transição ainda essa semana.

Marlon segue realizando tratamento de uma lesão — Foto: Jorge Luís Totti/Ascom Paysandu

A partida entre Paysandu e Altos no sábado será a partir das 17h, no Estádio Albertão, em Teresina (PI), pela 17ª rodada da Terceirona. O ge acompanha o duelo em Tempo Real.

FONTE GE