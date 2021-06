Paysandu segue as negociações para confirmar o empréstimo de lateral-esquerdo ao Avaí

Segundo apuração do ge, faltam apenas detalhes para a assinatura do vínculo entre os clubes

O Paysandu segue em negociação pelo empréstimo do lateral-esquerdo Diego Matos ao Avaí. A informação foi confirmada pelo presidente do Papão, Maurício Ettinger, em rápido contato com a reportagem na manhã desta terça-feira.

Ainda de acordo com apuração do ge Pará, faltam apenas alguns detalhes para a assinatura do contrato de empréstimo do jogador junto ao clube catarinense, que disputa a Série B do Brasileiro.

Diego Matos tem 24 anos e é cria das divisões de base do Paysandu, único time em que atuou na carreira. Desde 2018, primeiro ano como profissional, ele fez 59 jogos com a camisa bicolor – dois gols marcados. Em 2021, foram cinco partidas como titular.

No Papão, Diego vinha alternando entre a titularidade e a reserva com o experiente Bruno Collaço, de 31 anos, contratado em 2019. Collaço está na equipe principal desde a reta final do Campeonato Paraense e no início da Série C.

As primeiras informações do empréstimo de Diego Matos ao Avaí surgiu após a partida em que o Paysandu foi derrotado por 2 a 0 para o Botafogo-PB, em Belém, na Terceirona, o que iniciaria um pequeno processo de reformulação no elenco. Atletas como o atacante Igor Goularte e o volante Elyeser negociam a rescisão. Segundo apuração do ge, é intenção da diretoria também contratar mais um lateral-esquerdo.

ge / Por Gustavo Pêna — Belém