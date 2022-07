Paysandu, sem rival na baía, segue disparado no Campeonato Paraense de Remo

O Paysandu segue remando livremente na baía de Guajará. Neste domingo, 03, os bicolores venceram com folga a terceira regata do Campeonato Paraense de Remo realizada no complexo turístico do Ver-o-Rio.



A equipe bicolor faturou oito primeiros lugares contra três da Associação Guajará e um do Clube do Remo. O Paysandu somou 32 pontos e com os acumulados de 88 (primeira e segunda regata) passa a ter agora 120.



A Associação Guajará é segunda colocada com 57. A diferença em favor do Paysandu é de 63 pontos. A quarta regata está marcada para o dia 18 de setembro.

A liderança do Paysandu no campeonato de remo, segundo o supervisor Afonso Sarmanho, é por conta do trabalho de equipe. “O Paysandu está preparado para vencer todas regatas e vamos assim até o fim”, disse, confiante.



Se prevalecer o bom senso, a quarta regata pode acontecer na Estação das Docas. “A Federação está empenhada nisso. Aqui (Ver-o-Rio) é bom, mas tem problemas ao público. Apareceu um navio mercante gigante ancorado cais impedindo a visão da torcida”, avaliou Luciel Caxiado, presidente da Fepar.

Imagem: Ascom/Fepar