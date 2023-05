Paysandu sofre apagão em Erechim e leva uma sonora goleada do Ypiranga

O Paysandu pagou ‘mico’ no Colosso da Lagoa, no Rio Grande do Sul, ao ser massacrado pelo Ypiranga de Erechim. O Papão levou uma goleada que não estava no script bicolor.

O placar de 5 a 0 em favor dos gaúchos mostrou a fragilidade do time comandado por Marquinhos Santos. Foi uma derrota acachapante que teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O Paysandu jogou bem até aos 30 minutos do primeiro tempo quando aconteceu o gol do Ypiranga em cobrança de penalidade. O lance, dentro de área bicolor, aconteceu aos olhos do árbitro pernambucano. Os bicolores reclamaram da jogada.

Erick Farias cobrou e colocou o Canarinho na vantagem.

DOIS PESOS

Aos 38 minutos, o Paysandu cobrou do árbitro uma penalidade. O chute de Igor Fernandes resvalou no braço de um zagueiro gaúcho. O apitador mandou seguir a jogada.

Aos 40’ o goleiro Thiago Coelho evitou o segundo gol do Ypiranga.

Antes do final do primeiro tempo, o Papão assustou. Igor Fernandes, livre, manda um petardo. A bola passa próximo ao travessão. do goleiro Caique.

SEGUNDO TEMPO

Mal começa a etapa final o lateral Edilson é expulso após segurar o atacante Mossoró que avançava para o gol. Como tinha amarelo, saiu mais cedo do jogo.

MASSACRE

O Ypiranga tomou conta do duelo. Aos 8 minutos João Pedro manda um foguete no ângulo do Thiago Coelho. 2 a 0.

O Canarinho Gaúcho chega fácil aos 3 a 0 com William Barbio, um minuto depois.

Desordenado, Papão fica perdido em campo e o Ypiranga aproveita a situação e marca o quarto gol com William Barbio aos 33 minutos.

O Papão ainda se esforça para tentar o gol de honra, mas leva o quinto com Erick Farias, numa jogada iniciada pelo goleiro Caique aos 35 minutos.

O placar de 5 a 0 registra ser a maior goleada neste começo da Série C. O Ypiranga tem agora a melhor artilharia do campeonato, além da liderança com sete pontos ganhos, já o Paysandu possui a pior defesa com 8 gols sofridos. (Reportagem: Braz Chucre; Edição: RobertoBarbosa/Ronabar)

Ficha Técnica

Ypiranga-RS 5 x 0 Paysandu-PA

Brasileirão Série C – 3ª rodada

Data: 11/05/2023

Local: Colosso da Lagoa

Horário: às 20h

Gols: Erick Farias, [pênalti], 31’ do 1/T e 34’ do 2/T; João Pedro, 8’ 2/T; William Barbio, 9’ e 14’ do 2/T;

Cartão Amarelo: Heitor, Mossoró, Ralph, do Ypiranga; Genilson, Edilson, do Paysandu

Cartão Vermelho: Edilson, do Paysandu

Ypiranga-RS

Caíque; Neto, Windson, Heitor (Hislan) e Guilherme Guedes (João Félix); Lorran (Felipe Gedoz), Mossoró (Ralph) e Erick Farias; João Pedro, (Jonhatan Ribeiro) MV e William Barbio

Técnico

Luizinho Vieira

Paysandu

Thiago Coelho; Edilson, Genilson, Filemon e Igor Fernandes; João Vieira, Leandrinho (Arthur) e Geovane (Paulo Henrique); Bruno Alves (Wanderson), Vinícius Leite (Luis Phelipe) e Mário Sérgio

Técnico: Marquinhos Santos

Arbitragem

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior-PE

Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior-PE e Humberto Martins Dias Silva- PE

Imagens: Vitor Castelo/Agência/Paysandu