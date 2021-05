Paysandu solicita presença de público nos jogos da final do Parazão

Presidente encaminha documento pedindo apoio à Federação, mas decreto estadual mantém eventos restritos a até 50 pessoas

O Paysandu iniciou um plano de ação para que seja permitida a presença de público nos jogos da final do Campeonato Paraense, contra a Tuna Luso. Nesta quinta-feira (13), o clube formalizou, à Federação Paraense de Futebol, um pedido de apoio junto aos demais órgãos de Estado para viabilizar a entrada de até 3 mil torcedores nas duas partidas, que serão nos dias 16 e 23 de maio. O atual decreto Governo do Pará, no entanto, mantém proibidos eventos com mais de 50 pessoas.

No documento bicolor, o presidente Maurício Ettinger enumera argumentos para que considera plausíveis para que se possa ter público nas partidas. Primeiro, o lado financeiro: a ausência de jogos com público desde março de 2020 teria tido forte impacto nas receitas do clube, tanto em bilheterias, quando na evasão do programa sócio torcedor.

Em outra frente, o Paysandu afirma que tomará cuidados epidemiológicos, como a obrigatoriedade do uso de máscaras e distanciamento social entre os torcedores.

Clube enumerou argumentos para o apoio da FPF (Reprodução / Paysandu)

Segundo apuração de OLiberal.com, o clube considera clara a solicitação e, por isso, não irá se pronunciar publicamente enquanto aguarda a manifestação das autorizadores competentes.

BANDEIRAMENTO

Desde 6 de maio Belém e Região Metropolitana estão sob bandeiramento laranja de controle de contágio da covid-19, elaborado pelo Governo do Estado. No atual decreto em vigor, só são permitidos eventos com até 50 pessoas. Para uma maior capacidade, seria necessário a capital paraense recuar para a cor verde, menos restritiva.

As duas partidas da final serão em Belém. Neste domingo, no Estádio do Souza, da Tuna; e no dia 23, na Curuzu, do Paysandu.

RECOMENDAÇÃO

Durante a manhã da quarta-feira (13), em breve contato com a reportagem, o vice-presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Maurício Bororó, negou que houvesse em curso o pedido para a reabertura dos estádios. Já a Procuradoria-Geral do Estado (PGE/PA) reforçou que o atual bandeiramento do Governo do Estado não permite jogos com torcida.