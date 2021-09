Paysandu Sport Club apresenta nova diretoria composta por mulheres

A partir de agora, o Paysandu conta com uma Diretoria da Mulher. A apresentação da nova comissão do clube foi feita na noite dessa terça-feira, 31 de agosto. No auditório do hotel anexo ao Estádio Banpará Curuzu, o clube lembrou o mês de combate à violência da mulher – Agosto Lilás – com uma palestra, que contou com a participação da defensora pública Daiane Lima, da psicóloga Mislene Lima e de algumas torcedoras convidadas.

A Diretoria da Mulher, que é formada por Eveline Maia, conselheira do clube, Ada Menezes, Viviane Guimarães, Rossella Oddenino e Ana Carolina Brito, tem como objetivo, ente outros, desenvolver ações em prol do público feminino dentro e fora do âmbito do futebol.

“Nós vamos atuar no social e no futebol feminino, em busca de parcerias para a realização de capacitações profissionais gratuitas para funcionárias, atletas e torcedoras. Obter junto a hospitais e clínicas especializadas descontos ou parcerias para exames preventivos de mamografia. Fazer ações trimestrais com os órgãos responsáveis sobre campanhas contra o assédio e machismo nos estádios, além de melhorias nos banheiros do estádio para nos receber”, explicou Eveline Maia.

Além disso, a integrante do Conselho Deliberativo do Paysandu contou que a partir deste mês de setembro algumas destas ações já serão colocadas em prática, em debates com a prefeitura de Belém e em parceria com o Sebrae. “Agora em setembro vamos participar de uma conferência da coordenadoria da mulher que vai falar sobre políticas públicas voltadas à mulher no município de Belém. Nós faremos ações junto ao Sebrae agora no mês do Outubro Rosa e mais na frente campanhas contra o machismo e assédio”, finalizou.

Fonte: Roma News

Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu