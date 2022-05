Paysandu Sub-20 dá uma lavagem na equipe do Curumins

A equipe do Paysandu conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paraense 2022 da categoria sub-20, ao vencer o time do Curumins por 10 a 0. O feito histórico aconteceu na manhã da sexta-feira, 27, no campo um do Centro Esportivo da Juventude – Ceju, em jogo válido pela segunda rodada. A partida foi finalizada aos 24 minutos da etapa final.



Como balançou as redes cinco vezes em cada tempo, o Papão forçou o final do jogo ao chegar ao décimo gol, por conta de uma regra que determina o encerramento da partida quando se chega a dez gols de diferença no placar.

Lucas Marreiros, Juan Pitbull, Kawan, duas vezes cada, Renan Moura, Éric, Anderson e Adilson marcaram para o time bicolor.



O técnico Aylton Costa falou sobre a construção de saldo gols e sobre a importância dessa vitória.

“O que precisávamos primeiro era da vitória, independente do resultado, e se desse, faríamos saldo de gols. Foi uma vitória para trazer confiança e chegarmos bem para os próximos jogos do campeonato”, ressaltou.



O time sub-20 do Paysandu no Campeonato Paraense sub-20 volta a jogar na próxima sexta-feira, 3, contra o Terra Alta, às 9h30, no campo três do Ceju, pela terceira rodada da competição.



Imagem: Breno Nicácio/Agência Paysandu