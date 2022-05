Paysandu tenta volta ao G8 na noite de hoje contra o Volta Redonda, na Curuzu

A equipe do Papão da Curuzu está concentrada desde ontem no Hotel Antônio Diogo Couceiro para a partida deste domingo, 22, a partir das 19h, contra o Volta Redonda-RJ, depois da atividade realizada na manhã de ontem, sábado, 21, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, onde técnico Márcio Fernandes dirigiu o último trabalho do grupo. Com a presença de dois novos contratados, 23 jogadores foram convocados. O jogo terá a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Os atletas participaram de um treino tático de posicionamento, com jogadas de bolas paradas, como cobranças de falta e escanteios, além de cruzamentos e finalizações.



Exceto pelo volante Bileu e o meia Ricardinho, que se recuperam de cirurgia, todos os demais bicolores estão à disposição da comissão técnica, inclusive o meia José Aldo, liberado após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.



O meia Gabriel Davis e o atacante Pipico, que chegaram ao clube recentemente, estão na relação de jogo da comissão técnica pela primeira vez.



Paysandu e Volta Redonda-RJ se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Goleiros: Elias Curzel e Thiago Coelho;

Zagueiros: Bruno Leonardo, Genílson e Lucas Costa;

Laterais: Igor Carvalho, João Paulo, Leandro Silva e Patrick Brey;

Volantes: Mikael e Wesley;

Meias: Gabriel Davis, João Vieira, José Aldo e Serginho;

Atacantes: Alessandro Vinícius, Danrlei, Dioguinho, Marcelinho, Marcelo Toscano, Marlon, Pipico e Robinho.



