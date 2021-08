Paysandu treina e segue para enfrentar o Volta Redonda, do Rio de Janeiro

Um treino tático no Estádio da Curuzu, na manhã desta sexta-feira, 20, marcou o último trabalho em Belém da equipe de futebol do Paysandu antes da viagem rumo ao Rio de Janeiro, local da próxima partida do time. A comissão convocou 19 atletas para o jogo contra o Volta Redonda-RJ, que é uma das equipes mais fortes do Campeonato Brasileiro da Série C.

Antes do exercício de campo, os jogadores assistiram a vídeos exibidos pelos analistas de desempenho. Já no gramado, o técnico Roberto Fonseca comandou uma atividade tática, seguida de jogadas de bolas paradas, cruzamentos e finalizações.

O volante Bruno Paulista continua em tratamento no Departamento de Saúde do clube. O lateral-direito Marcelo cumpriu suspensão automática na rodada passada e já está apto a jogar. Depois de ter sido submetido a sessões de fisioterapia em tempo integral por causa de um edema no tornozelo esquerdo, o lateral-esquerdo Diego Matos participou do trabalho desta sexta.

A delegação bicolor embarca nesta tarde para o Rio. Amanhã de manhã, o grupo fará o último trabalho no CT do Vasco-RJ.

Paysandu e Volta Redonda-RJ se enfrentam no próximo domingo, 22, às 18h, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, no Estádio Raulino de Oliveira, com transmissão realizada pelos “Titulares do Esporte”, da Super Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.

Estão escalados para a partida os atletas Denilson, Diego Matos, Jhonnatan, Leandro Silva, Luan Santos, Marcelo, Marino, Marlon, Paulinho, Paulo Ricardo, Paulo Roberto, Perema, Rafael Grampola, Ratinho, Rildo, Ruy, Thiago Santos, Victor Sallinas e Victor Souza.

FOTO: Vitor Castelo