Paysandu vacila, deixa o São Bernardo empatar e termina 8ª rodada na zona de rebaixamento

O Paysandu jogou na noite desta segunda-feira, 12, Dia dos Namorados, com o time do São Bernardo, de São Paulo, o líder do Campeonato Brasileiro da Série C, e as duas equipes empataram em 1 a 1. Com o resultado, o Bicola, do Estado do Pará, entrou na perigosa Zona de Rebaixamento da competição, estando com apenas nove pontes, ao passo que o clube do interior paulista está isolado na liderança, com 16 pontos, mas preocupado com a aproximação do Náutico e do Amazonas. A partida aconteceu no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, com arquibancadas vazias, haja vista que o Papão cumpriu condenação imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD.

Apesar dos portões fechados, o time bicolor sentia a energia positiva da Fiel, do lado de fora e começou bem o primeiro tempo, porém, sofreu o revés ao retornar do intervalo, quando já estava completamente modificado de forma negativa.

O JOGO

O São Bernardo saiu atrás do placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ na Curuzu, mas buscou o empate por 1 a 1, e Bruno Santos foi o autor do gol que manteve o time paulista de forma isolada na liderança da competição.

Com 16 pontos, o São Bernardo aparece no topo da tabela, mas já vê o Náutico e o Amazonas se aproximarem. Caso o time pernambucano saia vitorioso no encerramento da rodada contra o Confiança, pode empatar com o time do ABC com 16 pontos. Já o Paysandu segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

DIFICULDADE

Querendo manter a liderança isolada, o São Bernardo encontrou dificuldades na primeira etapa. O Paysandu espelhou a formação em campo e não deixou espaço para o time paulista criar. A defesa sofria com bolas aéreas e jogadas de linhas de fundo. Por pouco Rafael Vaz não marca contra, ao tentar cortar e a bola explodiu no travessão de Alex Alves.

O São Bernardo não se conectou e acabou sofrendo o gol. Após cobrança de escanteio de Robinho, Paulão subiu no terceiro andar e cabeceou para o fundo das redes, aos 19 minutos. Depois do gol sofrido, o São Bernardo começou a ter mais posse, mas esbarrou na defesa mandante. O Paysandu recuou e parou os ataques do time do ABC com faltas e com a bola, gastou tempo com cera, até a ida para o vestiário.

PONTO CONQUISTADO

Na segunda etapa, o técnico Márcio Zanardi fez alterações em atacado, para escapar da marcação do Paysandu. E a estratégia deu certo com 10 minutos. Alex Reinaldo cruzou a meia altura e João Carlos fez o porta-luz. A bola chegou no artilheiro Bruno Santos, que deixou tudo igual na Curuzu. Melhor em campo, o São Bernardo começou a impor seu ritmo e por pouco Bruno Santos não vira o marcador, porém tentou driblar o goleiro e acabou desarmado.

O São Bernardo seguiu com a posse da bola, mas a partida só veio a ganhar emoção na parte final. Primeiro João Carlos cabeceou livre e tirou tinta da trave. Depois no contra-ataque, Mário Sérgio bateu cruzado e Alex Alves salvou o São Bernardo. Apesar do empenho das duas equipes, o empate permaneceu na Curuzu.

COMPROMISSOS

O São Bernardo volta a campo somente na próxima segunda, contra o Volta Redonda, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo, no ABC Paulista. Já o Paysandu atua no domingo, quando recebe o Floresta, na Curuzu, às 19h. (Reportagem e edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Ficha técnica:

Paysandu 1 x 1 São Bernardo-SP

8ª rodada da Série C do Brasileirão

Data: 12/06/2023

Hora: 20h

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu

Gols: Paulão 20’/1T (PAY); Bruno Santos 9’/2T (SBR)

Paysandu

Gabriel Bernard; Edílson (Geovane), Paulão, Wanderson (Eltinho), Filemon e Igor Fernandes; Nenê Bonilha, Arthur e Robinho (Juninho); Vinícius Leite (Dalberto) e Mário Sérgio

Técnico: Marquinhos Santos

São Bernardo

Alex; Jeferson (Davi Gabriel), Léo Paraíso (Bruno Azevedo), Matheus Salustiano e Rafael Vaz; Arthur Henrique (Alex Reinaldo), Bruno Santos e Rodrigo Souza; João Carlos, Matheus Oliveira (Henrique Lordelo) e Romisson (Bruno Michel)

Técnico: Márcio Zanardi

Arbitragem

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)

Assistentes: Marcus Vinicius Machado Araujo Brandao (RJ) e Fabiana Nobrega Pitta (RJ)

Quarto Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu