Paysandu vai à final do Parazão com seu auxiliar técnico

O Paysandu Esporte Clube confirmou na noite desta segunda-feira, 17, por meio de seu presidente, Mauricio Ettinger, que o jogo de volta da final contra a Tuna Luso-Brasileira, no próximo domingo, no Estádio Leônidas Castro, na Curuzu, será comandado pelo auxiliar técnico Wilton Bezerra.

Durante o dia de hoje, o Papão esteve em contato com vários técnicos pelo Brasil, em busca de um profissional que assuma o comando do plantel para o encerramento do Parazão e as disputas que se seguem, como a Copa do Brasil e o Brasileiro da Série C.



Como é de domínio público, o técnico até ontem, era Itamar Schulle, que foi demitido após a partida de ida do Paysandu contra a Tuna, no Estádio Francisco Vasques, no Souza, quando os bicolores foram derrotados pelo placar de 4 a 2, o que foi considerado como uma goleada.



De acordo com informações da assessoria do Bicola, a expectativa é que o nome do novo técnico fosse anunciado ainda nesta segunda-feira. Vários nomes foram sondados, inclusive de Givanildo Oliveira, que, inclusive, teria demonstrado interesse em voltar para Belém, ele que conseguiu levar o Papão a vários títulos, porém, o clube nada confirmou nem tampouco revelou se chegou a falar com o velho professor.



O que se congitava, na noite de hoje, era sobre negociações com Márcio Fernandes, que comandou o plantel entre 2019 e o ano passado, assim como, Paulo Roberto Santos, que passou pela Curuzu em 2007. No entanto, as informações davam conta de que as conversas não teriam avançado.

Há quem ainda aposte na possível volta de Givanildo, mas no domingo, ele disse não ter sido contatado pela diretoria bicolor.

