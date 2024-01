Paysandu vence a Tuna por 2 a 1 na Curuzu, no último amistoso antes da estreia no Parazão

Paysandu e Tuna Luso-Brasileira se encararam na noite desta segunda-feira, 15, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, no último amistoso entre as duas equipes antes de ambas fazerem suas estreias no Campeonato Paraense de Futebol Profissional, o Parazão 2024, já no próximo sábado. O jogo teve a transmissão lance a lance da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará , com patrocínio do Avisão, 53 anos vendendo mais barato na esquina da economia (Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no centro comercial de Belém). As empresas são da holding do Grupo Carlos Santos, o Amigo do Povo.

Um bom público compareceu ao estádio da Curuzu para ver como estava a performance da equipe de Hélio dos Anjos, que fez toda a pré-temporada no bem bom de Barcarena, na região metropolitana de Belém. O Papão vai disputar o Parazão, agora, com requintes de clube de peso da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

No começo do jogo, o Papão estava como que fazendo um treino. Já a Tuna estava com pinta de quem jogava pra valer e estava em busca da vitória, mas foi Edinho, do Papão, que abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ, na fase inicial da partida.

O JOGO

Passado um tempinho trocando passes, o Paysandu conseguiu balançar as redes da Tuna Luso em uma jogada que começou pela lateral-direita e com finalização de Edinho. Leandro recebeu no meio-campo, avançou e fez o passe para a grande área. Juninho deixou passar até chegar aos pés do finalizador, que chutou cruzado no canto direito do goleiro Iago Hass.i

A Tuna Luso foi pra cima a partir daí, abrindo as jogadas a partir do meio-campo, com atenção especial de Luquinhas, que serviu como elo ao ataque. Aos 26, Chula cobrou falta na grande área, mas o chute fraco foi rapidamente neutralizado pela defesa bicolor. Logo depois, foi a vez de Nicolas arriscar de cabeça, mas a finalização saiu sem força e Iago evitou o segundo.

A torcida do Bicola, assim pode avaliar seus novos contratados e alguns antigos, caso de Nicolas, que retorna ao clube após dois anos. Em campo, ele investiu em alguns contra-ataques, mas passou batido no primeiro tempo. Aos 35 ele tentou invadir a área e acabou sofrendo falta, que foi cobrada sem força por Leandro e acabou ficando na barreira. Aos 39, o Paysandu tomou um susto, após cobrança de escanteio de Chula, que foi desviada por Marlon, passando bem perto da trave bicolor, sendo este o último bom lance da primeira etapa.

No segundo tempo, o Paysandu fez três mudanças. Hélio dos Anjos colocou em campo Netinho, Jean Dias e Yuri, nos lugares de Val Soares, Leandro e Nicolas, respectivamente. Pouco tempo depois foi alterando praticamente toda a formação inicial, para dar rodagem aos atletas.

A Tuna manteve a formação do primeiro tempo e movimentou bastante a parte ofensiva com Fazendinha, Luquinhas e Chula, mas não encontrou brechas para finalizar com perigo. Aos 12, o Paysandu criou nova oportunidade com jogada pela esquerda. Edinho avançou e levantou bola na área, para a finalização de bicicleta feita por Yuri, levando muito perigo ao gol da Cruz de Malta que, a seguir, mexeu duas vezes.

Entraram Jaime e Germano, nos lugares de Fazendinha e Pedrinho. Com a proximidade do fim da partida, as duas equipes mantiveram um certo ímpeto, mas foi a Tuna que conseguiu chegar ao gol, graças ao rebote de Matheus Nogueira que caiu nos pés de Jaime. O atacante tentou duas vezes até empatar a partida, aos 32 do segundo tempo. Pouco tempo depois o Papão conseguiu avançar no placar. Netinho cobrou escanteio pela esquerda e Lucca Carvalho, de cabeça, colocou o Paysandu novamente em vantagem, 2 a 1.

Após os 40 o Paysandu se lançou ao ataque. Esli Garcia deu muito trabalho, foi para cima da zaga e quase marca um golaço, após driblar o zagueiro e finalizar com perigo ao gol tunante. Sem mais emoções, aos 48 o árbitro encerrou a partida.

Ficha Técnica

Data: 15/01/2024

Local: Estádio da Curuzu

Hora: 20h

Paysandu

Matheus Nogueira; Edílson (Lucca Carvalho), Wanderson (Naylhor), Carlão, Brian Borges (Esli Garcia); Gabriel Bispo, Val Soares (Netinho), Juninho (Biel), Leandro (Jean Dias), Edinho (Eric) e Nicolas (Yuri)

Técnico: Hélio dos Anjos

Tuna

Iago Hass; Wander, Dedé, Marlon, Wesley; T Bagagem, Jhonatan, Fazendinha (Jaime), Pedrinho (Germano); Luquinhas e Chula (Alex Silva)

Técnico: Júlio César Nunes

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu