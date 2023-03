Paysandu vence clássico com a Tuna e sela paz com sua torcida

Com todos os gols marcados no primeiro tempo, o Paysandu venceu a Tuna por 2 a 1, jogo pela sétima rodada do Campeonato Paraense de 2023. Foi a reabilitação do Papão que vinha de três resultados não satisfatórios. A Tuna segue acumulando vexames, colocando em risco sua permanência na Divisão Especial. Avpartida teve a cobertura lance a lance da equipe dos Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ on-line, patrocínio do sempre Avistão, 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, empresas do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

O clássico, disputado na Curuzu, marcou o retorno do ídolo bicolor Vinicius Leite, que teve boa participação até sua substituição. No lado tunante houve a reestreia de Paulo Rangel e Marlon, além da estreia do técnico Pedro Paulo.

Agora, o Bicola volta para a segunda colocação na tabela com 16 pontos. A Lusa estacionou na nona posição com apenas 5 pontos.

GOLS

O Paysandu fez 1 a 0 com Eltinho, de cabeça aos 8 minutos. A bola cruzada da direita. O lateral apareceu na área para fazer 1 a 0.

O festejo bicolor durou pouco. Logo depois, Paulo Rangel marcou para a Tuna e deixou tudo igual no placardeAPROVÍNCIADOPARÁ. O zagueiro Marlon lançou a bola para o atacante que bateu na saída do goleiro Thiago Coelho.

Novamente o Paysandu na dianteira do marcador. Aos 39 minutos houve uma falta para os bicolores. Ricardinho ajeitou bem e mandou forte. A bola quica no gramado e enganou o goleiro Jader.

FASE FINAL

No segundo tempo, mesmo com boa desenvoltura das equipes, não houve gols, porém, bastante chances. Os técnicos trocaram várias peças nas equipes, mas o duelo permaneceu bem renhido.

A Tuna, nos minutos finais foi para o ‘abafa’ aproveitando o recuo bicolor. Juninho perdeu o gol do empate, depois de driblar três marcadores e mandar a bola para fora. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Ficha Técnica

Paysandu 2x 1 Tuna

Campeonato Paraense – 2023

Local: Curuzu

Gols: Eltinho 8/1T; Paulo Rangel 10/1T; Ricardinho 39/1t

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Cartão Amarelo: Fernando Gabriel, Paysandu; Marlon, Alisson, Balotelli e Pulga – Tuna

Paysandu

Thiago Coelho; Edilson, Wanderson, Bileu e Eltinho; Jimenez, Gabriel Davis (Rithely) Ricardinho (Fernando Gabriel); Vinicius Leite (Vicente), Bruno Alves e Mário Sérgio

Técnico – Márcio Fernandes

Tuna

Jader; Scoob, Dedé, Marlon e Tiago Felix (Garagau); Alisson, Wallacer (Gabriel) e Juninho; Welthon, Paulo Rangel (Sílvio) e Balotelli (Pulga)

Técnico: Pedro Paulo

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu