Paysandu vence Clube do Remo no primeiro jogo do playoff de basquete

O Paysandu vai firme rumo ao tetracampeonato de basquete adulto masculino. O Papão venceu o primeiro duelo do playoff contra o Clube do Remo, ontem.

Em jogo realizado no ginásio Moura Carvalho, os bicolores marcaram o placar de 74 a 58. O confronto foi dominado pela equipe alviceleste do começo ao fim. Foi a segunda vitória consecutiva bicolor no campeonato.

Nesta quinta-feira, 08, feriado de Nossa Senhora da Conceição, será realizado o segundo jogo no ginásio Serra Freire, do Clube do Remo, a partir das 20h30.

O Paysandu ganhou os títulos de 2018 e 2019. No ano de 2020 não teve campeonato devido a pandemia da Covid-19.

Ano passado o Papão voltou a ganhar o campeonato numa histórica virada sobre os azulinos no playoff por 4 a 3, depois de estar perdendo por 3 a 1.

O biciolor, comandado pelo técnico Paulinho Jaú, busca seu 39º título na história do basquete paraense.

