Paysandu vence de virada após estar perdendo e aplica goleada no Náutico

Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, Série C, o Papão da Curuzu, que perdia de 2 a 0 para o Náutico, deu a volta por cima e venceu o adversário pelo placar de 4 a 2 no Estádio Leônidas de Castro Sodré, a Curuzu. O jogo aconteceu na tarde deste domingo, 13 e a vitória, que aproxima mais o Bicola da zona de classificação, foi um presente aos pais que integram a Fiel Bicolor.

Diante do resultado, o Papão sobe a sexta posição com 26 pontos. Berguinho marcou duas vezes para o Timbu, enquanto Ronaldo Mendes, Kevyn, Vinícius Leite e Roger decretaram a virada para o Paysandu.