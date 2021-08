Paysandu vence Jacuipense na Curuzu e assume a vice-liderança do Grupo A da Série C do Brasileirão

Com gols de Rildo e Ruy, Papão conquista os três pontos em casa e volta ao G4 da chave. Com a derrota, Jacupa se mantém na zona de rebaixamento para quarta divisão nacional

O Paysandu venceu a Jacuipense por 2 a 0 na noite deste sábado, dia 14, no Estádio da Curuzu, em Belém (PA). O duelo foi válido pela 12ª rodada da Série C do Brasileiro. Por causa do gramado encharcado, as equipes demoraram para conseguir trabalhar a bola. Quando a bola começou a rola normalmente, o Papão foi mais perigoso. Aos 36 minutos da primeira etapa, Leandro Silva cobrou lateral na área e Marino tocou de cabeça para Rildo, que finalizou de primeira para abrir o placar. Na etapa final, a Jacupa frequentou mais o ataque, mas com poucas boas oportunidades. O gol da vitória bicolor veio já no último lance do jogo. Em cobrança de pênalti, Ruy cobrou no centro para dar números finais para a partida.

O meia-atacante Ruy foi contratado no início da temporada para ser o jogador responsável em armar as jogadas do Paysandu. Contudo, não conseguiu ter boas atuações e hoje é apenas reserva na equipe bicolor. Neste sábado entrou no lugar de Diego Matos, na lateral-esquerda. Jogando de forma improvisada, não comprometeu. Com a entrada de Victor Sallinas já nos minutos finais, Ruy foi para o meio. Já nos minutos finais, teve personalidade e chamou a responsabilidade para a cobrança de pênalti. Bateu, marcou e garantiu os três pontos para o Paysandu. ClassificaçãoCom a vitória, o Paysandu assume a vice-liderança do Grupo A com 19 pontos, um a menos que o Botafogo-PB. Já a Jacuipense se mantém na 9ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 10 pontos.

Primeiro tempo A partida começou em baixo de chuva, com o gramado bastante encharcado. As equipes tiveram certa dificuldade no início da partida. Apesar do equilíbrio, o Paysandu tinha mais presença no ataque. Quase abriu o placar com Grampola aos 15 minutos, mas finalização foi para fora. Aos 29, Marino teve a chance também, mas finalizou em cima do companheiro. O gol vinha amadurecendo, o que aconteceu aos 36 minutos. Leandro Silva cobrou lateral na área e Marino tocou de cabeça para Rildo, que finalizou de primeira para abrir o placar. A Jacuipense quase empatou em seguida com Bambam, mas que finalizou para fora. O jogo se manteve equilibrado, mas sem mais gols na primeira etapa. Rildo marcou o primeiro do Paysandu sobre a Jacuipense (Foto: John Wesley/Ascom Paysandu)

A partida começou em baixo de chuva, com o gramado bastante encharcado. As equipes tiveram certa dificuldade no início da partida. Apesar do equilíbrio, o Paysandu tinha mais presença no ataque. Quase abriu o placar com Grampola aos 15 minutos, mas finalização foi para fora. Aos 29, Marino teve a chance também, mas finalizou em cima do companheiro. O gol vinha amadurecendo, o que aconteceu aos 36 minutos. Leandro Silva cobrou lateral na área e Marino tocou de cabeça para Rildo, que finalizou de primeira para abrir o placar. A Jacuipense quase empatou em seguida com Bambam, mas que finalizou para fora. O jogo se manteve equilibrado, mas sem mais gols na primeira etapa. Rildo marcou o primeiro do Paysandu sobre a Jacuipense (Foto: John Wesley/Ascom Paysandu) Segundo tempoA etapa final foi muito abaixo do esperado. As equipes criaram pouco, mas a Jacuipense se mantevem mais no setor ofensivo. O lance de maior perigo foi justamente dos visitantes. Aos 30 minutos, Thiaguinho cruzou rasteiro, a bola passou G. Itinga e foi paraa linha de fundo. O Paysandu frequentou pouco o ataque. Porém, aos 48 minutos, Jhonnatan tentou um cruzamento, a bola bateu no braço de Raion e o juiz marcou pênalti. Ruy foi para a cobrança e fechou o placar: Paysandu 2 x 0 Jacuipense. Paysandu 2 x 0 Jacuipense, pela Série C do Brasileiro (Foto: John Wesley/Ascom Paysandu)

Fonte: Ge / Pará