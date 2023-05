Paysandu vence Manaus e faz alegria da Fiel na Curuzu

Mesmo sob protesto da torcida bicolor direcionados aos dirigentes Maurício Ettinger, presidente; e Roger Aguilera, executivo de futebol, o Paysandu fez o dever de casa, venceu o Manaus na Curuzu por 1 a 0 e colocou ponto final no jejum de vitórias que vinha atormentando a coletividade alviazul. O jogo, lógico, teve a cobertura lance a lance da equipe dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.1130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, TV Marajoara Canal 50.1 e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, empresas do Grupo Carlos Santos, o “amigo do povo”, com patrocínio do Avisão, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.Este foi o primeiro triunfo do técnico Marquinhos Santos no campeonato brasileiro e a sensação de que, agora, tudo será diferente na terceirona para o Bicola.

Foi suada, dramática, porém, o importante foi os três pontos conquistados que faz o Papão pular para o décimo lugar na tabela com 6 pontos.

PRIMEIRO TEMPO

A situação favorável do Paysandu começou aos 8 minutos com o gol de Mário Sérgio. O lateral improvisado João Vieira avança até a linha de fundo e cruza para dentro da área. Geovane cabeceia e Mário Sérgio, rapidamente, desvia a bola para o fundo das redes do Manaus.O lance ocasionou reclamação dos barés alegando impedimento de João Vieira.O Manaus, time guerreiro, colocou em campo boa organização de bola com jogadas individuais, destacando-se Gustavinho na ação. Aos 23’ ele deixa Henan de cara para o gol, mas a zaga bicolor se antecipa.O Papão sofreu uma baixa antes dos 30 minutos. O zagueiro Wanderson se lesionou e entrou Genilson.O jogo segue quente. Aos 39 minutos Bruno Alves faz bom lance e entrega para João Vieira que desperdiçou a jogada.Aos 45’ Felipe Baiano recebe a bola e manda por cimaA última jogada do primeiro tempo foi do Paysandu com Dalbeto que perdeu um gol incrível. Bola passada por Mário Sérgio e o atacante, livre toca de pé esquerdo por cima.

SEGUNDO TEMPO

A fase complementar foi recheada de lances de gol. O Manaus voltou com uma mudança. O Papão manteve a formação inicial.O Gavião começou ‘cascudo’ no ataque. Gabriel Correia arrisca de fora da área e leva perigo para o goleiro Gabriel Bernard, isso aos 4 minutos.Aos 7’, Gustavinho arriscou de longe, para fora, mas com perigo.O Manaus aperta o cerco e chega sempre com perigo ao gol de Gabriel Bernard.O técnico do Manaus aumenta o poder ofensivo com a entrada de dois jogadores. O Paysandu joga no contra-ataque, usando a velocidade de Mário Sérgio.Aos 24’ Gustavinho dá a bola de bandeja para Michel que frente a frente com Gabriel Bernard chuta e o goleiro bicolor defende.O jogo fica empolgante. O Papão nos minutos finais cresceu com a entrada de Juninho. Nos acréscimos, perdeu dois bons momentos com Bruno Alves. Fim de jogo, alívio da Fiel que comemora a boa vitória.

DESFALQUE

Mário Sérgio, que atingiu a marca de quinze gols na temporada, por conta do cartão amarelo, o terceiro, desfalca o time no próximo jogo.

(Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)Ficha TécnicaPaysandu- PA 1 x 0 Manaus-AMCampeonato Brasileiro Série C – 3ª RodadaData: 21/05/2023 (domingo)Local: CuruzuHorário: 19hGols: Mário Sérgio, 8’ do 1/T;Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE)Cartão Amarelo: Mário Sérgio, Nenê Bonilha, Arthur, João Vieira, Fernando Gabriel, do Paysandu; Luís Fernando, Lucas Carvalho, João Lucas, do Manaus.PaysanduGabriel Bernard; João Vieira, Wanderson (Genilson), Filemon, e Igor Fernandes; Jacy Maranhão (Arthur), Geovane (Fernando Gabriel), Nenê Bonilha; Bruno Alves, Dalberto (Juninho) e Mário SérgioTécnico: Marquinhos SantosManausReynaldo; Lucas Mota, Luis Fernando, Bruno Bispo e Gharib (Lucas Carvalho); Charles, Gustavinho, Henan (Michel), Gabriel Correia (João Lucas), Kleisson (Cardoso) e Felipe Baiano (Tonini)Técnico: Higo Magalhães

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu