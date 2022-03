Paysandu vence o Águia por 2 a 0 e está na final com o Remo, seu maior adversário

Para muitos paraenses não foi nenhuma surpresa a vitória pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 2 a 0 contra o Águia, de Marabá, na noite desta terça-feira, 30, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a popular Curuzu. O Papão, que já havia vencido a equipe de marabaense no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, no sudeste do Pará, a 410 quilômetros da capital pela Rodovia PA-150, por 3 a 2, jogou nesta noite com a vantagem de um empate, mas foi pra cima, apesar de o jogo, tecnicamente ter sido fraco. A partida teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Com o resultado, Papão e Leão se encaram na final do Parazão 2022, ao passo que vai dar na disputa dos 3º e 4º lugares, Águia de Marabá e Águia Guerreira (Tuna Luso Brasileira).

Paysandu e Águia fizeram o jogo de volta, pela semifinal do Campeonato Paraense. A expectativa, até pelo placar negativo do primeiro duelo, era que o Águia colocasse em campo um time bastante ofensivo, na tentativa de reverter um placar que não se repetia há 11 anos. O Azulão precisava vencer de 3 a 1, para levar a decisão às penalidades máximas e começou buscando o gol. Aos seis minutos, Betinho arrancou pela lateral e cruzou bola na área para Luan Parede arrematar e por pouco não abrir o placar. O outro lance de perigo dos visitantes aconteceu aos 1, quando Adauto cobrou falta e a bola atingiu o travessão de Elias Curzel. Na reposição de bola nasceu o primeiro gol da partida, assinado pelo audacioso atacante Danrlei, ao receber enfiada de Polegar. O atacante teve tranquilidade para tocar por cima de Zé Carlos, deixando o Papão na vantagem.



O jogo esfriou após o primeiro gol e as equipes pouco chegaram no ataque adversário. Ricardinho ainda tentou, aos 36, ampliar, mas a bola passou pela lateral, decretando um primeiro tempo com vantagem bicolor.



SEGUNDO TEMPO

No retorno para o segundo tempo, o Paysandu acordou para o jogo, embalado pelo incentivo das arquibancadas. O jogo ficou mais movimentado, com os bicolores se lançando constantemente ao ataque. As mudanças do técnico Márcio Fernandes alteraram o meio-campo, deixando o time mais veloz. Um dos substituídos foi o atacante Danrlei, que sentiu a região da coxa e deve ser dúvida para o confronto da final. A entrada de Flamel no lugar de Adauto deu ao time mais chances. Uma delas, aos 16 minutos, foi defendida na pressão por Curzel, após chute bem colocado. Última vitória do Águia sobre o Paysandu foi em fevereiro de 2012. De lá para cá foram 17 jogos sem triunfo marabaense. Curiosamente, no time que venceu o Papão estavam Flamel e Wando Costa, atual técnico do Azulão. Apesar dos esforços, não foi desta vez que o time marabaense retorna à uma final de campeonato.



Ficha técnica:

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022

Data: 30/03/2022 (quarta-feira)

Local: Curuzu

Horário: 20h

Paysandu

Elias Curzel; Polegar, Genílson, Heverton, João Paulo (Patrick Brey); Mikael (Bileu) (Yure), Ricardinho (Robinho), José Aldo; Serginho, Marlon e Danrlei (Henan)

Técnico: Márcio Fernandes

Águia de Marabá

Zé Carlos; Levy, Rodrigo (João Pabllo), Adimilton, Elivelton; Danilo, Betinho (Pablo), Adauto (Flamel), Corujinha; Luan Parede (Luan Henrique) e Gabriel (Ramon)

Técnico: Wando Costa

Arbitragem:

Olivaldo Jose Alves Moraes

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Nayara Lucena Soares

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu