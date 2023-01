Paysandu vence o Barcarena por 2 a 0 no único jogo-treino antes da estreia no Parazão 2023

A manhã deste domingo, 15, foi de chuva e frio em toda a Grande Belém, e foi nesse clima que o Paysandu entrou em campo para encarar a Seleção de Barcarena, no Estádio Municipal Lourival Cunha, em Barcarena. A equipe comandada pelo técnico Márcio Fernandes venceu o amistoso pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 2 a 0. Os gols foram marcados um em cada tempo, inclusive um por jogador paraguaio ex-Clube do Remo.



Na primeira etapa o Paysandu entrou com um time titular, que vem treinando visando a estreia. O Papão dominou a primeira etapa e teve as melhores chances de finalizar positivamente.

O Bicola abriu o placar de pênalti. Ricardinho lançou João Vieira, o jogador do Papão entrou na área e foi derrubado pelo goleiro. Na cobrança, Mário Sérgio bateu deslocando o goleiro e abriu o placar para o clube bicolor aos 23 minutos da primeira etapa.



Após o gol do Papão, o técnico Márcio Fernandes fez algumas mudanças, como a do goleiro Thiago Coelho para a entrada de Gabriel Bernard. Durante a partida o comandante alviceleste fez várias modificações, mas o Papão continuou atacando, buscando o jogo e teve algumas chances para ampliar o marcador.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo, o Paysandu já retornou bastante modificado, mas conseguiu manter o ritmo e foi soberano também na segunda etapa. O Paysandu chegou ao segundo gol com o volante paraguaio Jiménez, que escorou de cabeça a cobrança de escanteio, fechando o placar.

PRÉ-TEMPORADA

Esse foi o primeiro e único amistoso que o clube alvieleste realizou antes da estreia no Parazão. O time base do Paysandu escalado pelo técnico Márcio Fernandes contra a Seleção de Barcarena foi formado pelos jogadores Thiago Coelho; Samuel Santos, Genilson, Naylhor e Eltinho; Jorge Jiménez, Ricardinho, João Vieira e João Pedro; Bruno Alves e Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes.



O Paysandu estreia no Parazão 2023 no próximo domingo, 22, às 9h45, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém, contra o Bragantino. A partida entre Papão x Tubarão terá transmissão lance a lance da Super Rádio Marajoara AM-1.130 e A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line com a Rede Marajoara de Comunicação, narração e comentários da equipe Titulares do Esporte, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos.



Imagem: Reprodução