Paysandu vence o Botafogo-PB por 1 a 0 aos 56 do segundo tempo no Mangueirão

O Papão da Curuzu ganhou o jogo valendo pelo Quadrangular de Acesso da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol aos 56 minutos do segundo tempo, com um gol salvador de Jacy Maranhão. Até então, a partida caminhava para se encerrar num magro empate de 0 a 0 diante de um Mangueirão lotado de torcedores na tarde deste domingo, 17.

Com o resultado, o Papão fica com sete pontos e lidera da chave na competição. Apesar de alguns tropeços no começo desta fase, é o único clube invicto na Terceirona. A partida teve longos 58 minutos de segundo tempo no Estádio Estadua Jornalista Edigar Proença, o Mangueirão. Este foi um importante passo dos bicolores rumo à tão sonhada Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano.

A TORCIDA

A torcida foi guerrira. Deste domdo, o Paysandu tomou a iniciativa, teve posse de bola, mas não conseguia chegar com tanto perigo à trave de Mota. Os bicolores pressionavam e faziam a defesa do Belo sair jogando errado e em uma dessas o Papão quase chegou lá, mas Nicolas Careca recebeu na entrada da área mandou para fora. Égua!

PRIMEIRO TEMPO

Ao 15 minutos o Paysandu fez a primeira substituição. O volante Geovane, que era dúvida para o jogo, deixou o gramado e deu lugar a Arthur. O Paysandu perdeu um pouco de movimentação no meio-campo e o Botafogo foi ganhando espaço e teve chance de abrir o marcador com Wesley Dias e Mariotto, que não conseguiram alcançar o cruzamento na área e a bola passou bem perto da trave do goleiro Matheus Nogueira.

O Botafogo da Paraíba conseguiu colocar a bola no chão e inibir o Papão que, de seu lado, passou a arriscar em chutes de fora da área, mas sem grande perigo ao goleiro Mota. Por outro lado, o Botafogo chegava com perigo, principalmente pelo lado esquerdo, com cruzamentos na área, mas a defensiva do Paysandu conseguiu se sobressair.

RETORNO PARA O FINAL

Após o intervalo, o Paysandu teve uma postura bem mais agressiva e pressionou bastante a equipe do Belo, principalmente com a entrada de Ronaldo Mendes, no lugar de Nicolas Careca. A equipe bicolor colocou o Belo “contra a parede” e teve as melhores chances da partida, principalmente buscando o atacante e artilheiro Mário Sérgio, que estava bastante marcado, mas que perdeu duas oportunidades antes dos 20 minutos.

Mesmo assim, o Paysandu se lançou ao taque e o Belo buscava encaixar um contra-ataque. O técnico Hélio dos Anjos mexeu na equipe e colocou Juninho, Eltinho e Jacy Maranhão. O Paysandu foi só pressão e quase chegou lá com Mário Sérgio, que recebeu na área sozinho e na hora de finalizar mandou para o alto.

ATAQUE

Continuando em cima o Papão teve uma chance clara com Jacy Maranhão. Após boa jogada pela direita, Juninho mandou para a área e Jacy Maranhão chegou de letra, a bola caprichosamente explodiu na trave e na volta o Papão não conseguiu aproveitar.

Tal como ocorreu diante do Pouso Alegre-MG, na primeira fase, quando Jacy Maranhão entrou no jogo e sofreu um pênalti, o atleta bicolor foi decisivo mais uma vez. O jogador foi o “talismã” bicolor nos acréscimos. O árbitro deu 8 minutos de acréscimo e posteriormente deu mais dois. O Paysandu estava no ataque e conseguiu um escanteio, que foi batido rápido. Vinícius Leite recebeu na esquerda, e cruzou fechadinho, na segunda trave e o Jacy Maranhão pulou e testou para o gol, explodindo o Mangueirão.

Ficha técnica

Paysandu x Botafogo-PB

Campeonato Brasileiro da Série C 2023

3ª rodada do quadrangular de acesso

Data: 17/09/2023

Horário: 16h

Local: Estádio Mangueirão

Paysandu

Matheus Nogueira; Edílson, Wellington Carvalho, Wanderson e Kevyn; João Vieira, Alencar e Robinho; Ronaldo Mendes, Vinícius Leite e Mário Sérgio

Técnico: Hélio dos Anjos

Botafogo-PB

Mota; Ricardo Luz, Wesley Matos, Pedro Carrerete e Zé Mário; Wesley Dias, Netinho e Renatinho; Bismark, Mateus Anderson e Mariotto

Técnico: Felipe Surian

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu