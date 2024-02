Paysandu vence o Cametá no Parque do Bacurau com gol do artilheiro Nicolas e já está classificado virtualmente à próxima fase

O Paysandu venceu o Cametá na tarde deste domingo, 18, no Parque do Bacurau, em Cametá, no nordeste paraense, região do Baixo Tocantins, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional. A partida só foi decidida nos primeiro momentos do segundo tempo, pelo Nicolas, artilheiro da competição.

A partida de hoje teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Com o resultado, o Paysandu soma 16 pontos e já está virtualmente classificado à próxima fase do Parazão 2024, fase do mata-mata. Já o Mapará elétrico soma apenas oito pontos e precisa correr atrás do prejuízo para buscar uma vaga na próxima fase, pois está na quinta colocação geral na competição.

Na sétima rodada, sábado, 24, o Bicola vai encarar o Canaã, no Estádio Rosenão, ao passo que o Cametá deve encarar o Bragantino, ainda em casa, no Parque do Bacurau, no mesmo dia. Ambas as partidas da sétima rodada têm previsão de começar às 16h com transmissão exclusiva da Super Marajoara AM-1.130.

Durante o primeiro tempo, o Paysandu dominou a bola e mandou em tudo, no entanto, teve de se deparar com a barreira do Mapará Elétrico, a única equipe do interior paraense que teve peito para embarreirar a zaga e ímpeto bicolores. Entretanto, Nicolas, na primeira chance, enviou a bola para a rede e abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ. Eram decorridos apenas três minutos do começo do jogo.

Depois disso houve a pronta reação dos donos da casa. O atacante Kiko fez bons lances, porém, não conseguiu finalizar a contento em favor do Cametá.

SEGUNDO TEMPO

No retorno, o Cametá voltou com nova postura e partiu para cima do adversário, buscando o domínio da bola. Várias chances ocorreram sem finalização. Foi aos três minutos da fase complementar que Nicolas fez o único gol da partida.

A equipe aviceleste fez pressão de todo jeito, porém, não conseguiu mas dominar a partida, que ficou páreo a páreo.

No final, o técnico Hélio dos Anjos disse que vencer foi bom, mas que a equipe poderia ter feito melhor para alcançar um resultado maior em campo.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu