Paysandu vence o classico contra o Remo por 1 a 0 na reinauguração do Mangueirão

O Paysandu segue “matador” de Leão. O Papão voltou a vencer o Clube do Remo. Desta feita, na reinauguração do Mangueirão, numa pomposa festa paraense, os bicolores marcaram 1 a 0, o suficiente para quebrar a invencibilidade azulina no Parazão. Mesmo que o resultado não pesa mais na balança, ambos estão classificados, contudo, vale a rivalidade e o tabu.

O jogo começou com atraso de quase vinte minutos em função da forte chuva que cai sobre a capital paraense, especialmente na região do bairro do Mangueirão. O fato causou vários transtornos, como a falta de energia, inclusive no Mangueirão, onde estava programada uma grande solenidade para a entrega da obra pelo governador Helder Barbalho. A solenidade de reinauguração acabou não acontecendo e o jogo teve início em meio aos cânticos das duas torcidas que estiveram em peso no estádio que estava com toda a sua capacitada de lotação liberada.

O JOGO

O Papão marca sua segunda vitória consecutiva na temporada, fato maravilhoso para sua torcida que deixou o Colosso endeusado pela supremacia alviazul sobre o Leão Azul.

O gol que manteve o Papão na frente do Leão foi marcado por Vinicius Leite, num belo chute de fora da grande área.

Houve escanteio, a zaga azulina rebateu, o atacante ajeitou a bola no peito, mandou pelo alto, sem chance para Vinicius. Um bonito gol, aos 5 minutos do segundo tempo.

CONFUSÃO

O jogo foi quente, tanto que houve confusão entre os jogadores. O Paysandu começou tímido, mas foi se soltando e dominando o adversário. Teve até um gol anulado, marcado por Genilson. O juiz viu impedimento no lance.

EXPULSÃO

O zagueiro Icaro foi expulso ao parar com falta o atacante Mário Sergio que ia em direção ao gol remista.

Com dez em campo, o Clube do Remo ficou menos ofensivo.

REAÇÃO

No segundo tempo o Paysandu foi dominante até os vinte minutos. Depois passou tocar a bola com várias mudanças no time. O Remo pressionou, mas em direção, além disso, esbarrou nas boas defesas de Thiago Coelho.

O Paysandu vence 769 Re-Pa da história de rivalidade.

CAMPANHA

Em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), os jogadores do Leão entraram em campo com crianças autistas.

A ação faz parte da campanha “Mais informação, menos preconceito”, alusiva ao mês de conscientização sobre o autismo.

O objetivo é compreender o que é o Transtorno do Espectro Autista (TEA), caracterizado por uma série de condições que podem comprometer em diferentes níveis, as habilidades sociais, comunicacionais e de vida diária.

É um convite ao entendimento de que pessoas com TEA, além de apresentar dificuldades específicas, podem também participar de momentos de lazer e participação social.

A campanha de 2023 também é a ocasião em que a sociedade pode ter mais acesso às informações sobre o espectro autista e compreender melhor essa visibilidade, que é essencial para que as pessoas com autismo e suas famílias sejam vistos e ouvidos da maneira que são.

As primeiras ações da campanha deste ano no Pará envolveram o Festival TEAlentos, realizado por meio de Mostra de Artes Visuais e apresentações de música e dança no Teatro da Paz, e a ação na Praça Batista Campos, alusiva Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril, cuja programação agregou serviços de saúde e cidadania, feira de empreendedorismo inclusivo, apresentações culturais e artísticas, e caminhada de conscientização sobre o TEA.

Ficha Técnica

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2023

Clube do Remo 0 x 1 Paysandu

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão- Belém-PA

Data: 9 de abril de 2023

Hora: 17h

Gols: Vinicius Leite 5’ 2/T

Cartão Amarelo: Pedro Vitor, Clube do Remo, Edilson, Paysandu

Cartão Vermelho: Ícaro, Clube do Remo

Clube do Remo

Vinícius; Lucas Mendes, Ítalo, Diego Guerra e Ray (Leonan); Anderson Uchôa, Galdezani (Diego Ivo) e Richard Franco (Ronald) Pedro Vitor, Diego Tavares (Fabinho) e Muriqui

Técnico: Marcelo Cabo

Paysandu

Thiago Coelho; Edilson (SamuelSantos), Filemon, Genillson e Igor Fernandes; Paulo Henrique (Bruno Alves), Geovane (João Pedro), João Vieira, Fernando Gabriel (Kelvi): Vinícius Leite (Ricardinho) e Mário Sérgio

Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistente 1: Acácio Leão

Assistente 2: Nayara Furtado

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo