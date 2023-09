Paysandu vence o Clube do Remo e mantém a hegemonia no basquete sub-13

No basquete de base paraense, o Paysandu é o ‘bamba’ no pedaço. O Papão, pela quinta vez consecutiva, conquistou o título de campeão da categoria sub-13.

São cinco anos de vitória sobre o rival Clube do Remo. O pentacampeonato estadual aconteceu à noite de quinta-feira, 31, com o triunfo de 57 a 51 sobre o Leão, no jogo realizado no ginásio Serra Feire, do Remo, na Avenida Nazaré.

A disputa do título foi num playoff de sete jogos. O Paysandu ganhou 4.

Os familiares dos atletas bicolores promoveram uma boa festa homenageando os pentacampeões e o técnico Paulo Carmona, comandante da equipe alviceleste. (Colaborou: Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação