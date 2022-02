Paysandu vence o Galo Elétrico por 1 a 0 em Parauapebas e segue invicto no Parazão 2022

Paysandu e Independente, finalmente, se confrontaram no jogo atrasado da 3ª rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022 e o resultado foi favorável ao Papão, que faturou mais três pontos, ao vencer o adversário pelo placar de 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 23, o que lhe garantiu a liderança isolada e absoluta do Grupo A. Já o Galo Elétrico, que também buscava a liderança, tem de correr atrás do prejuízo. A partida aconteceu no Estádio Rosenão, em Parauapebas, no sudeste do Pará, a 600 quilômetros de Belém, com a cobertura lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



O jogo teve um primeiro tempo bastante competitivo, em que as duas equipes tentaram de todas as formas avançar e finalizar com bola na rede. No entanto, o gol só veio no segundo tempo, dos pés de Robinho, do Paysandu, aos 16 minutos da fase complementar.



Com o resultado, o Paysandu chega aos 17 pontos e termina como líder do grupo A. Os bicolores decidem a primeira fase no próximo sábado, contra o Castanhal, no Modelão. Já o Independente vai até Bragança, também no sábado, para enfrentar o Bragantino, precisando da vitória e dependendo também de uma derrota de Remo ou Caeté, que lideram o grupo C. O Galo Elétrico é o terceiro colocado, com 11 pontos.



Desfalcado, o Paysandu começou a partida buscando a maior parte das jogadas. O técnico Marcio Fernandes aproveitou as mudanças para testar em campo o esquema 4-4-2, com dois homens de área, mas em boa parte do primeiro tempo a falta de conclusões ainda era visível. Carente de entrosamento, a onzena buscou o ataque, mas quando alcançava, a pontaria era o maior problema.

O Paysandu experimentou, aos 18 e aos 29, em gol duas vezes, com Danrlei e Patrick Brey. Ambos jogaram para longe. O Independente respondia com os contra-ataques, sem maiores perigos ao gol do estreante Thiago Coelho. O ápice do jogo aconteceu aos 46 do primeiro tempo, quando o atacante Henan desperdiçou uma penalidade máxima, após desastrosa saída da defesa do Galo Elétrico e a falta em Polegar, dentro da área.



SEGUNDO TEMPO

Na fase complementar da partida, as duas equipes retornaram sem modificações e o panorama seguiu a mesma linha. Aos 6 minutos, Raílson levantou bola na área bicolor, e após bate-rebate, o atacante Fernando cruzou junto à linha do gol, mas a defesa afastou. O primeiro momento decisivo chegou aos 16 minutos da etapa final, quando Danrlei viu Robinho na entrada da grande área e fez o passe, finalizado no canto esquerdo do goleiro Ghauter, 1 a 0.



Léo Goiano, depois do gol, tirou o lateral-esquerdo Wesley para a entrada do atacante Wallace, a fim de igualar o placar. Do lado bicolor também houve mudanças, entre elas a entrada do jovem Kawan, no lugar de Henan, que havia perdido o pênalti. O jogo ficou um pouco mais aberto, com o Independente fazendo pequenas investidas em profundidade, sem, no entanto, conseguir o empate. Márcio Fernandes também colocou em campo os jovens Alex Silva e Erick, antes do apito final, no placar de 1 a 0.



FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022

Local: Estádio Rosenão, Parauapebas-PA

Data: 23/02/22

Hora: 19h50

Independente

Gauther; Raçudo, André Ribeiro (Bernardo), Martony, Wesley (Wallace); Felipe Tiririca, Henrique, Railson, Fernando; Aleff (Antony) e Romarinho (Tiago)

Técnico:

Léo Goiano

Paysandu

Thiago Coelho; Polegar, Marcão, Heverton, Patrick Brey; Mikael (Erick), Yure (Dênis Pedra), Robinho, Dioguinho (Alex Silva); Danrlei e Henan (Kawan)

Técnico:

Márcio Fernandes

Artitragem:

Inácio José de Almeida Pedro

Jhonatan Leone Lopes

Antônio Alves Teixeira Filho

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu