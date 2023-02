Paysandu vence o Itupiranga por 3 a 1 diante da Fiel em noite inspirada na Curuzu

O Papão da Curuzu faturou seus primeiros três pontos na estreia da equipe no Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2023, diante da equipe do Itupiranga, em partida disputadíssima no gramado do Estádio Leônidas Sodré de Castro. A Curuzu estava lotada pela Fiel Bicolor que foi ver de perto os esforços realizados na pré-temporada. O jogo da noite desta quinta-feira, 09, é o ponto de partida do Bicola em busca da conquista do título e de todos os compromissos da nação bicolor na temporada 2023. O time da Curuzu disputará, além do campeonato estadual, a Copa Verde, a Copa do Brasil, a partir da terceira fase e o Brasileirão da Série C em que busca o acesso à Segundona.

Márcio Fernandes, que estava com a equipe desfalcada, mandou o novo Bicola a campo com um 4-3-3, com João Vieira em uma nova função (meia-esquerda) e Jiménez à frente da zaga. Já o meia Fernando Gabriel veio para o lugar que era de José Aldo.

Diante do resultado desta noite, o Bicola assumiu a liderança do Grupo B, com três pontos. Cametá e São Francisco também contabilizam a mesma pontuação, mas ficam atrás do Papão nos critérios de desempate. Já o Águia de Marabá, por enquanto, é o lanterna do grupo, com um ponto. O Itupiranga, por seu turno segue com um ponto em dois jogos, continuando na vice-liderança do Grupo A, mas pode ir para a lanterna após os jogos do final de semana.

PRIMEIRO TEMO

Bem, quer queira ou não, o Paysandu já estreou como favorido e fez o dever de casa, pois dominou em campo desde o início do jogo, e toda vez que estava sem a bola, o grupo aplicava uma linha média de marcação. Alex Matos fez uma boa jogada aos 4 minutos e obrigou Gustavo a fazer grande defesa. Todavia, é bom ressaltar que o Itupiranga conseguia sair para o jogo por conta da lentidão na recomposição defensiva dos meias e turma adversária.

O técnico Márcio Fernandes percebeu a situação e rapidamente resolveu o problema, aumentando o volume de jogo. João Vieira, aos 9 minutos, e Fernando Gabriel, aos 12, assustaram o Crocodilo com mais dois chutes de fora da área. Aos 14 veio o gol. Mário Sérgio cabeceou a bola na trave e sofreu pênalti ao correr para o rebote. O próprio camisa 9 foi para cobrança e marcou um belo gol de cavadinha, abrindo o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

A partir daí a Curuzu virou um caldeirão. Logo aos 31, Lukinhas cobrou falta na medida para Tacio, sozinho, cabecear para a defesa de Thiago Coelho, que viu Fabinho aparecer, também livre, e marcar no rebote. No entanto, não deu tempo para comemorar. Um minuto depois, Alex Matos recebeu na esquerda e cruzou para Mário Sérgio marcar o segundo dele e colocar o Papão na frente do placar novamente.

O Itupiranga, como era de se esperar, ficou desesperado e tentou buscar mais o ataque e adiantou seus blocos de marcação, porém parava na boa marcação do Papão, que se fechava bem. Mais cauteloso, o Bicola tentava ataques organizados, mas faltava velocidade no último terço do campo. No final, confusão e cartão amarelo para Lukinhas e Bruno Alves. As equipes foram para o intervalo com o Paysandu em vantagem.

FASE COMPLEMENTAR

No retorno do vestiário, Alex Matos sentiu a coxa-esquerda e deixou a partida para a entrada de Rithely, visando fortalecer o meio campo e dar maior liberdade para Fernando Gabriel. Feita a mudança, o Itupiranga voltou melhor, buscando uma pressão inicial e dominando o jogo. O Paysandu não conseguia se organizar e sair para o ataque, mas viu Lukinhas pisar em Samuel e levar cartão vermelho direto.

Com um jogador a menos, o Itupiranga perdeu o controle da partida e via o Paysandu crescer e roubar as bolas facilmente. Mário Sérgio, aos 15, quase marcou seu hat-trick, mas isolou a bola de frente para o gol. O centroavante deixou o campo exausto e deu lugar para Stéfano Pinho. Com um jogo mais cadenciado, o Paysandu ainda chegou ao terceiro gol com Robert Hernández, aos 83 minutos, dando números finais para o confronto.

Ficha técnica

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2023

Paysandu X Itupiranga

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro – Curuzu, Belém-PA

Segunda Rodada

Paysandu

Thiago Coelho; Samuel Santos (Gabriel Davis), Genílson, Naylhor e Juan Tavares (Juan Pitbull); Jiménez, João Vieira e Fernando Gabriel (Hernández); Bruno Alves, Alex Matos (Rithely) e Mário Sérgio (Stéfano)

Técnico: Márcio Fernandes

Itupiranga

Gustavo; Vivico (Adilson), Charles, Tácio e Hercules; Wellington Pará, Mage (Gabriel Marabá), Lukinhas e Fabinho; Tayron (Betinho) e Ramon (Kevin)

Técnico: Wando da Costa

Arbitragem:

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

Auxiliares: Bárbara Roberta Costa Loiola (PA) e Ederson Brito de Albuquerque (PA)

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu